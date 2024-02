Expoflora inicia venda de ingressos promocionais em número limitado

Holambra se prepara para a 41ª edição da Expoflora, que se realizará em cinco finais de semana – sextas, sábados e domingos – iniciando-se em 30 de agosto e terminando em 29 de setembro, das 9h às 19h. A expectativa é receber mais de 250 mil visitantes do país e do exterior. Garanta já o seu ingresso e aproveite a venda promocional – número limitado – que vai até 15 de maio de 2024, acessando: https://expoflora.com.br/ingressos-2024/

Ao visitar a Expoflora, a maior festa das flores da América Latina, além de se encantar com a magia natural, conhecerá as mais belas flores do país e desfrutará de experiências únicas nesse grande evento. Serão mais de 4.000 variedades e cerca de 300 espécies de flores e plantas ornamentais, cultivadas com todo carinho e cuidado pelos produtores de Holambra.

Tem direito a meia-entrada: Estudantes (alunos da educação básica e ensino superior), Idosos (60 anos completos ou mais), Pessoas com Deficiência (PcD) e seus acompanhantes, Jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, Professores e Profissionais das escolas das redes Estaduais e Municipais de São Paulo (Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e Titulares de Cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais). Crianças com até 5 anos têm isenção na entrada da Expoflora.

Ingresso Solidário – Tem um jeito de economizar no ingresso para a Expoflora e ainda ajudar quem mais precisa! O Ingresso Solidário garante as mesmas atrações que os outros tipos de ingresso e não necessita levar mais nada no dia (não é necessário fazer doação de alimento). Parte do valor do Ingresso Solidário será destinado a instituições de caridade e qualquer pessoa pode adquirir esse tipo de ingresso.

O visitante pode adquirir antecipadamente seu ingresso, através do site https://expoflora.com.br/ingressos-2024/, pagando via PIX ou em até 5 vezes no cartão, se as parcelas forem superiores a 70 reais.

O ingresso da Expoflora garante a entrada no evento e acesso às seguintes atrações: Exposição de Arranjos Florais, Mostra de Paisagismo e Decoração, Danças Típicas Holandesas, Chuva de Pétalas de rosas, Parada das Flores, Shopping das Flores, Jardins, Museu Histórico Cultural de Holambra, Fazendinha, Shows ao Vivo, Gastronomia típica e variada e Fanfarra.

O visitante vai levar o encanto e o perfume das flores da Expoflora para alegrar seus dias. Localizado a 137 km da capital paulista, o evento realizado em Holambra proporciona, além da beleza natural das flores e plantas, um mergulho cultural com cerca de 250 apresentações típicas de dança e música, gastronomia holandesa variada, para todos os gostos, parque de diversões, fazendinha, museu cultural, parada das flores com desfile, e a esperada e tradicional chuva de pétalas de rosas, passeio turístico, entre outras atrações.

O espaço da festa tem área total de 250 mil m², com área de circulação de 108 mil m². A capacidade é de recepcionar 25 mil visitantes por dia e o estacionamento pode receber até 5 mil veículos.

Refeição e Passeio Turístico

O visitante que desejar antecipar também a aquisição do “Ticket Refeição”, três dos vários restaurantes da Exposição oferecem esta opção promocional. Como os cardápios são diferentes (estão no site) o cliente pode fazer a escolha pelo da sua preferência. Nesta promoção, a refeição sai a R$ 49,90, por pessoa se adquirido antecipadamente. O melhor da culinária holandesa (os mais tradicionais pratos típicos) está fortemente representada na Expoflora, para que seja degustada prazerosamente.

Com o propósito de oferecer também facilidades aos visitantes, que dessa maneira evitarão possíveis filas, estão à venda os ingressos promocionais antecipados (no site) para o “Passeio Turístico da Expoflora 2024”, pelo valor de R$ 40,00, por pessoa. Certamente, será uma experiência inesquecível e de muita magia, que ficará guardada para sempre na memória dos participantes.

Para que o visitante tenha toda a comodidade, a Expoflora 2024 disponibiliza esses serviços através do site https://expoflora.com.br/. Não deixe para efetuar a aquisição dos pacotes promocionais na última hora. Aproveite já os descontos!

Serviço

Evento: 41ª Expoflora – Rodovia SP-107, km 32,5 – Data: 30 de agosto de 2024 a 29 de setembro de 2024 – sempre as sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 19h – Holambra/SP

A cidade está a 137 quilômetros de distância de São Paulo, e integra a Região Metropolitana de Campinas.

Classificação indicativa: Livre – menores de 16 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.