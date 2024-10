Expocine 2024 começa nesta terça (8) em São Paulo

A décima primeira edição da Expocine, considerada a maior convenção latino-americana da indústria do cinema, começa amanhã, dia 8 de outubro, na capital paulista. Até sexta-feira, dia 11, o evento promove mais de 30 horas de programação voltadas aos diferentes segmentos do mercado audiovisual em dois espaços já tradicionais: o cinema Cine Marquise e o hotel Renaissance, ambos na região da Av. Paulista e separados por apenas 150 metros de distância. As credenciais de acesso ainda podem ser adquiridas pelo link.

Enquanto o Cine Marquise vai sediar as cerimônias de abertura e encerramento, oficinas e apresentações de 13 distribuidoras nacionais e internacionais, o Renaissance será o centro de credenciamento ao visitante e, este ano, será o palco dos painéis e palestras em um auditório com mais de 400 lugares. Cada atividade vai durar 1 hora e terá intervalos entre os encontros para fomentar o networking entre os profissionais presentes. Além disso, o hotel ainda vai abrigar a famosa feira de negócios, que, nesta edição, foi ampliada para mais um andar.

Com o tema “Conectando o cinema ao futuro”, a edição deste ano vai debater a nova realidade do mercado e tem o presente como ponto de partida para conectar as discussões e demandas da indústria com o futuro. Confira aqui a programação completa de cada dia.

A Expocine 2024 conta com patrocínio de Barco, Big Poc, Christie, GDC, Harkness, HotSound, Ingresso.com, Kinoplex, LATC, Osram, Screen X, Sharp, Prawer Chocolates e Venda Bem.

Decupa Expocine

Além dos 4 dias de programação de convenção, com palestras, debates, apresentações das distribuidoras e a feira de negócios, a Expocine também apresenta amanhã, 8 de outubro, a 2ª edição do Decupa, um evento voltado a estudantes e profissionais que possuem interesse ou já atuam no setor audiovisual.

Durante todo o dia, os participantes conhecerão as principais etapas de trabalho de uma produção audiovisual através de um estudo de caso, apresentado por profissionais responsáveis por ele. Neste ano, será a animação brasileira “Arca de Noé”, que estreia somente em 7 de novembro nos cinemas.

Mais informações e ingressos podem ser encontrados em expocinedecupa.com.br