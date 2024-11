 ExpoCannabis começa hoje (15) em São Paulo

A cidade de São Paulo se prepara para receber, a partir desta sexta-feira (15), a segunda edição da ExpoCannabis Brasil, um evento que promete atrair mais de 40 mil visitantes ao longo de três dias. Com o intuito de desmistificar a utilização da cannabis e expandir sua percepção além do uso medicinal, os organizadores almejam destacar o potencial da planta em áreas como moda, decoração, fertilizantes e construção civil.

Reconhecida como a maior feira de cannabis da América Latina, a ExpoCannabis Brasil oferece uma programação diversificada que inclui oficinas, sessões gratuitas de massagem com óleos essenciais, aulas de yoga e meditação. Além disso, contará com uma praça de alimentação e fóruns dedicados à discussão sobre legislação, uso medicinal e oportunidades de negócios no setor. No âmbito musical, os participantes poderão apreciar performances de artistas renomados como Dawn Penn e Horace Andy.

O evento tem como objetivo atingir um público mais amplo, indo além daqueles que já reconhecem as vantagens dos medicamentos à base de cannabis. A ideia é proporcionar uma experiência que permita ao público compreender as múltiplas aplicações da planta, desmistificando preconceitos associados principalmente ao uso recreativo da maconha.

Durante a feira, os visitantes terão acesso a informações sobre o uso da cannabis em medicina humana, veterinária e odontológica, com palestras ministradas por representantes das empresas envolvidas nesses setores. Além disso, haverá exposições de produtos derivados do cânhamo, como tijolos e papel, demonstrando seu potencial em indústrias variadas, incluindo biocombustíveis e têxteis.

Maria Eugenia Riscala, sócia e CEO da Kaya Mind, destaca o papel crucial da regulamentação no avanço do setor. Desde 2015, quando começou a pesquisar sobre a planta devido à condição autista de sua irmã, Maria Eugenia tem sido uma defensora ativa do conhecimento abrangente sobre as aplicações da cannabis sativa. Recentemente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizou a importação de sementes e o cultivo para fins medicinais e industriais, sinalizando avanços significativos na área.

O desconhecimento sobre as possibilidades econômicas dos derivados da planta ainda persiste. Entretanto, a Kaya Mind consolidou-se como uma fonte confiável nesse nicho, atendendo mais de 100 clientes e recebendo mais de 100 mil acessos mensais em seu site. Segundo o anuário produzido pela empresa, o número de empresas no segmento aumentou 34% entre 2023 e 2024 no Brasil.

Thiago Cardoso, parceiro na Kaya Mind, reforça a importância da regulamentação efetiva para combater o uso indiscriminado através de políticas públicas eficazes. A experiência uruguaia é frequentemente citada como exemplo positivo; apesar das imperfeições iniciais na regulamentação da cannabis em 2013, conseguiu-se reduzir significativamente o consumo entre menores.

Alessandra Alves, diretora de pesquisa do Instituto Agronômico (IAC), vinculado ao governo paulista, ressalta a necessidade do envolvimento acadêmico para explorar plenamente as potencialidades agrícolas da cannabis. O mercado brasileiro movimenta atualmente mais de R$ 1 bilhão em setores relacionados à planta.

A ExpoCannabis Brasil não apenas reflete um crescente interesse econômico pelo tema como também busca abrir caminho para um entendimento mais amplo das capacidades transformadoras da cannabis na sociedade moderna.