Expo Games chega ao Atrium Shopping

O fim de semana reserva atrações para todas as idades no Atrium Shopping. Neste sábado (16) e domingo (17), o empreendimento promove agenda para todos os gostos, com evento geek, encontro de raças, passeio no caminhão dos bombeiros com o Papai Noel, feira de adoção e muito mais. E o melhor: tudo gratuito.

A programação começa no sábado, dia 16, onde o empreendimento abre suas portas para uma jornada épica no universo geek com a primeira edição da Expo ABC Games e Colecionáveis. Idealizado pelo Galpão dos Games, o evento oferece um espaço repleto de nostalgia e diversão, com exposições de itens colecionáveis e brinquedos raros, estandes de produtos exclusivos, consoles retrô, mini-campeonatos e atividades interativas que prometem encantar adultos e crianças. Além de celebrar a paixão por esse universo, a feira cria um espaço acolhedor para troca de experiências e conexão entre entusiastas, jogadores e colecionadores. A Feira acontece no Piso 1, a partir das 10h.

Já às 14h, o Dog Point aguarda mais uma edição do Encontro de Raças de Cães, dessa vez destinado aos tutores de Yorkshire, mas todas as raças são bem-vindas. O dia dedicado aos amigos peludos conta com desfile, ‘cãoncurso’ de fantasia e distribuição de brindes, em parceria com a clínica PetLand Santo André, onde os participantes ganham avaliação gratuita, desconto vitalício de 10% em consulta e sorteio de dois vouchers de banho.

Também no sábado, a partir das 14h, o Atrium convida as famílias para uma experiência mágica: o “Passeio no Caminhão dos Bombeiros com o Noel”. A atração gratuita proporciona às crianças e adultos um encontro especial com o Papai Noel e seus personagens em um caminhão dos bombeiros adaptado, conhecido como “Educativa”. As inscrições, feitas no local por ordem de chegada, garantem a participação de até 40 pessoas por viagem, oferecendo diversão e encantamento para todas as idades até as 17h.

Já no domingo, dia 17, acontece mais uma edição da Feira de Adoção de Pets. Desta vez, a campanha traz 20 animais, resgatados pela ONG Amigo Legal Protetoras Independentes que estão em busca de uma nova família. Os pets já estão vacinados e vermifugados. Para quem deseja adotar, é necessário ter mais de 21 anos, apresentar os documentos originais de RG e CPF, além do comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista prévia e, sendo aprovados, assinam um contrato de adoção, levando o novo companheiro para o lar no mesmo dia. O evento acontece das 11h às 17h, no Dog Point, localizado no piso térreo do empreendimento.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para as crianças, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André