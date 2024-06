Expo de Transportes do ABCD será excelente oportunidade para realizar negócios

A Expo de Transportes do ABCD, promovida pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) e organizada pela Conexão Eventos, chega à sua 24ª edição. Também conhecido como a Feira do Cegonheiro, o evento será realizado em 26, 27 e 28 de setembro, nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz). A exemplo das edições anteriores, os expositores prometem novidades e condições especiais para aquisição de produtos e serviços.

A COFIPE, primeira concessionária da Iveco no Brasil, terá em seu estande o mais recente lançamento no segmento de pesados da marca, o S-WAY. O modelo reúne conforto e tecnologia, que garantem não apenas uma viagem tranquila, mas também entregas rápidas e seguras. “O S-WAY tem design inovador, agrega novas tecnologias, proporciona mais segurança e durabilidade”, diz Thiago Costa, gerente de Vendas da COFIPE.

A Comercial De Nigris,concessionária Mercedes-Benz, que participa da Expo de Transportes do ABCD desde a primeira edição, vai expor toda a linha de produtos destinada aos cegonheiros e o portfólio de serviços da oficina dedicada ao segmento, localizada no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo. “Vamos expor o Actros, modelos 2045 e 2548, e oferecer condições especiais de financiamento”, afirma Carmo Pizzotti, diretor da De Nigris.

A DAF Via Trucks vai expor o caminhão XF FTS 480, um dos modelos mais avançados e eficientes da montadora, além da DAF Collection, linha exclusiva de produtos e acessórios da marca DAF. Segundo Hovani Argeri, diretor da Via Trucks, os visitantes poderão conhecer de perto todas as inovações e benefícios que a DAF oferece, como tecnologia de ponta, conforto e segurança, durabilidade e resistência e serviços adicionais. “Vamos apresentar nossos serviços de oficina, funilaria e pintura, além de peças originais e multimarcas, TRP e Paccar Parts”, diz Argeri.

A Lemak leva para a 24ª Expo do ABCD sua experiência no transporte de veículos premium. “Nós transportamos os carros do centro de distribuição para a concessionária ou desta para a casa do cliente ou da casa do cliente para onde ele quiser”, explica Leandro Marcelino Silva, presidente da empresa, que tem no portfólio a condução de veículos nacionais e importados, relíquias, vans, jipes, caminhões leves, médios e pesados, caminhonetes, chassis, motocicletas, barcos, máquinas e implementos, novos e seminovos.

A Scania, que também participa da Expo de Transportes do ABCD desde a primeira edição, vai expor os caminhões GL 370, 4×2 e 6×2, e RH 450, 6×2. Segundo Gian Carlo Souza, do departamento de Marketing, a planta de São Bernardo foi reformada com o intuito de aprimorar a qualidade e atendimento aos clientes, principalmente do segmento dos cegonheiros.

Além desses expositores, já confirmaram presença na 24ª Expo de Transportes do ABCD, AutoSueco/Volvo; Apta/VW MAN; Cooperceg; Grupo Sada; Interbrok; Jurídica Corretora de Seguros; Pneus TEP; Sicoob Credceg; Tegma; Transauto; Transmoreno; e Trucks Control.

Recordes

A Expo de Transportes do ABCD é considerada o segundo maior evento de transportes do Estado de São Paulo. Ano a ano, tem registrado recordes de público e faturamento. Em 2023, foram mais de R$ 400 milhões em negócios, alta de 14% na comparação com 2022, e mais de 60 mil visitantes, 25% superior.

“A Feira do Cegonheiro foi idealizada pelo Sinaceg há 25 anos, mas só é possível e cresce a cada edição graças ao apoio das várias empresas que atuam no setor. Como sempre reforço, todas as conquistas do sindicato são fruto da união da categoria”, diz José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg.

SERVIÇO

24ª Expo de Transportes do ABCD

Data: 26, 27 e 28 de setembro, das 16h às 22h

Onde: Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz)

Av. Lucas Nogueira Garcez, 856 – Centro, São Bernardo do Campo

Entrada e estacionamento gratuitos

Sobre a Conexão Eventos

Fundada em 2011, a Conexão Eventos é especializada na criação e produção de eventos corporativos e particulares, como feiras, congressos, lançamentos, inaugurações, casamentos e confraternização, entre outros.

Sobre o Sinaceg

Há mais de 50 anos, o Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) representa a categoria dos cegonheiros, profissionais que transportam veículos zero-quilômetro pelo Brasil, contribuindo para o crescimento econômico e social do país. Saiba mais em:

Site: www.sinaceg.org

Facebook: https://www.facebook.com/sinaceg

Instagram: https://www.instagram.com/sinaceg.sindicato/

24ª Expo de Transportes do ABCD

Atendimento à Imprensa

Grupo Printer Comunicação