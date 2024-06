Expo de Transportes do ABCD reúne fabricantes de caminhões e implementos e transportadoras

A Expo de Transportes do ABCD, promovida pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) e organizada pela Conexão Eventos, chega à sua 24ª edição. Também conhecido como a Feira dos Cegonheiros, o evento reúne os principais fabricantes de caminhões e implementos, transportadoras, seguradoras, bancos, entre outras empresas de serviços e acessórios, para exporem suas novidades. A Expo do ABCD será realizada em 26, 27 e 28 de setembro, nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz), e também contará com atrações para divertir o público.

A Feira do Cegonheiro é considerada o segundo maior evento de transportes do Estado de São Paulo. Ano a ano, tem registrado recordes de público e faturamento. Em 2023, foram mais de R$ 400 milhões em negócios, alta de 14% na comparação com 2022, e mais de 60 mil visitantes, 25% superior.

Neste ano, as expectativas do presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, seguem otimistas. “Nosso segmento está diretamente ligado à produção e venda de zero-quilômetro e, este ano, temos acompanhado o crescimento gradativo do mercado interno. Segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), abril apresentou média diária de 10.038 unidades vendidas, a melhor em cinco anos para o mês, com alta de 12,4% sobre o mesmo mês de 2023. No acumulado do quadrimestre, a média diária de vendas cresceu 13,6%”. O dirigente lista como motivos para o aquecimento do setor automotivo, as mudanças no cenário econômico do Brasil, com queda na taxa de juros, geração de empregos e aumento na renda familiar.

Expositores desta edição

A considerar o número de empresas que já confirmaram participação na Expo de Transportes do ABCD 2024, outro recorde de faturamento e público será conquistado. Até o momento, são 18 expositores, dentre eles, representando as montadoras de caminhões, as concessionárias AutoSueco/Volvo; Codema/Scania; Via Trucks/DAF; De Nigris/Mercedes-Benz; Cofipe/Iveco; e Apta/VW MAN.

SERVIÇO

24ª Expo de Transportes do ABCD

Data: 26, 27 e 28 de setembro, das 16h às 22h

Onde: Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz)

Endereço: Av. Lucas Nogueira Garcez, 856 – Centro, São Bernardo do Campo

Entrada e estacionamento gratuitos