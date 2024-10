Expo Brasil Paralímpico liga esporte e inclusão

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) abriu inscrições, gratuitas, para a primeira edição da Expo Brasil Paralímpico. O evento será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, das 9h às 19h (horário de Brasília), no São Paulo Expo (Km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes), na zona sul da capital paulista, dentro da 19ª Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), uma das principais do gênero na América Latina.

“A proposta é conscientizar a todos sobre a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência, não apenas como ferramenta de reabilitação, mas também como meio de promover saúde, inclusão social e desenvolvimento pessoal. O CPB apresentará, por meio de seus projetos e histórias de vida dos atletas paralímpicos, a certeza de que o esporte tem o poder de transformar vidas”, disse o presidente do Comitê, Mizael Conrado, ao site da entidade.

Além da promoção do paradesporto e da geração de negócios para o segmento, a exposição terá demonstrações de modalidades e o encontro com atletas paralímpicos. No ano passado, a Reatech já contou com a Arena Paralímpica, um espaço para experimentação de quatro esportes adaptados: basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos e atletismo.

O evento receberá, também, a sétima edição do Congresso Paradesportivo Internacional. O encontro ocorre desde 2010, tornou-se bienal a partir de 2014 e reúne pesquisadores, doutores, mestres, pós-graduandos, professores e alunos de áreas ligadas ao esporte paralímpico. A programação tem cursos, debates, oficinas e painéis de pesquisas.

Segundo Mayara Ranzan, doutora e colaboradora da Academia Paralímpica Brasileira (APB), em depoimento ao CPB, o Congresso visa “divulgar o conhecimento científico produzido nos diferentes contextos envolvendo o esporte paralímpico e suas vertentes, promovendo e criando oportunidades para profissionais e estudantes trocarem suas experiências em treinamento, formação, avaliação, carreira do atleta, classificação esportiva, gestão, saúde e inovações tecnológicas”. Apesar de integrar a programação da Expo Brasil Paralímpico, o link para inscrição é outro.