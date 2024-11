Explosões na Praça dos Três Poderes, e corpo é encontrado

Na noite desta quarta-feira (13), Brasília foi palco de dois eventos perturbadores que colocaram em alerta as forças de segurança da capital. Duas explosões foram ouvidas na emblemática praça dos Três Poderes, levando à imediata mobilização do Corpo de Bombeiros e das forças policiais. A primeira explosão ocorreu nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), onde um corpo foi encontrado, confirmando uma morte no local.

Simultaneamente, uma segunda explosão foi registrada em um veículo estacionado próximo a um dos anexos da Câmara dos Deputados. As detonações ocorreram por volta das 19h30 e geraram uma densa coluna de fumaça, visível à distância. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) reagiu prontamente, com agentes correndo para avaliar a situação e iniciando uma varredura no Palácio do Planalto para garantir a segurança.

O STF foi evacuado por precaução, com ministros e funcionários retirados do prédio. Em comunicado oficial, a corte enfatizou sua colaboração contínua com as autoridades policiais para esclarecer os eventos. A Polícia Militar do Distrito Federal cercou a área e iniciou a Operação Petardo, conduzida pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), para identificar possíveis outros artefatos explosivos.

Este incidente destaca a necessidade contínua de medidas rigorosas de segurança em áreas críticas da capital federal. As autoridades estão trabalhando para garantir que tais ameaças sejam rapidamente neutralizadas e investigadas. O desenvolvimento dos acontecimentos é aguardado com expectativa, à medida que mais informações sobre o incidente forem reveladas pelas investigações em curso.