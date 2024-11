Explosão em usina da ArcelorMittal no ES causa pânico entre moradores

Na tarde de domingo, 17 de setembro, um forte barulho de explosão assustou moradores de Serra e outras cidades da Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O incidente ocorreu na unidade Tubarão da ArcelorMittal, uma indústria de aço situada no Distrito Industrial de Serra. Conforme relatado pela empresa, a causa do estrondo foi um blackout que afetou a Central Termelétrica da usina, resultando em um “barulho intenso”.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram chamas saindo das chaminés da indústria logo após o ocorrido. A empresa esclareceu que o fogo foi controlado por um sistema de segurança chamado “bleeder”, responsável pela queima controlada dos gases em caso de falha. Este procedimento garantiu que não houvesse vítimas ou danos ambientais significativos.

O som da explosão foi tão potente que foi ouvido num raio de 30 quilômetros, fazendo com que edifícios tremessem em bairros e municípios próximos. Moradores relataram o impacto nas redes sociais, descrevendo a sensação do chão tremendo em suas casas. Apesar do susto inicial, a ArcelorMittal confirmou que todas as medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas e a estabilidade dos processos industriais foram tomadas imediatamente após o incidente.

A unidade Tubarão tem uma longa história na produção de aço, tendo iniciado suas atividades em 1983. É um importante centro de fabricação de placas e bobinas de aço, atendendo mercados na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Este episódio destaca a importância da manutenção rigorosa e dos protocolos de segurança em grandes indústrias para prevenir acidentes e proteger tanto os trabalhadores quanto as comunidades vizinhas.