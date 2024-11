Explosão de Sites de Apostas no Brasil Aumenta Risco de Manipulação no Futebol

Nos últimos anos, o Brasil testemunhou um aumento significativo na presença de sites de apostas esportivas, especialmente com a entrada em vigor de uma medida provisória no final do governo de Michel Temer em 2018. Este cenário tem gerado preocupações entre a população, conforme pesquisa recente do Datafolha revela. Realizada em novembro, a pesquisa indica que 54% dos brasileiros acreditam que a liberação desses sites aumenta o risco de manipulação de resultados no futebol.

A sondagem, abrangendo 1.935 entrevistas em 113 municípios brasileiros, destaca também que apenas 3% dos entrevistados consideram que as apostas diminuem tal risco. Em relação ao comportamento dos torcedores, 69% afirmam nunca ter apostado contra seus times favoritos, enquanto 31% já o fizeram.

A crescente influência das “bets” é evidenciada pelo patrocínio das principais equipes do Campeonato Brasileiro. Em 2023, 52 das 60 equipes das Séries A, B e C exibiram marcas de apostas em seus uniformes. Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras já estabeleceram parcerias significativas com essas empresas.

Entretanto, a ausência de regulamentação clara tem permitido que o setor cresça em um limbo legal. Isso resultou na proliferação de esquemas de manipulação, como revelam operações policiais recentes. Jogadores renomados como Lucas Paquetá e Luiz Henrique foram chamados para depor na CPI das Apostas por suspeita de envolvimento em manipulações.

A situação destaca a urgência de uma regulamentação mais rigorosa para proteger a integridade do esporte brasileiro. O desafio é equilibrar os benefícios financeiros trazidos pelas apostas com a necessidade de salvaguardar a credibilidade das competições esportivas. Com isso, garantir que o esporte permaneça um campo justo e competitivo para todos os envolvidos.