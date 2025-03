Explosão de bomba caseira no Terminal Pinheiros em São Paulo

Na madrugada desta quarta-feira (12), por volta das 5h, um incidente alarmante ocorreu no Terminal Pinheiros, localizado na zona oeste da capital paulista. Uma bomba caseira explodiu nas dependências do terminal, enquanto um segundo artefato foi neutralizado pelo Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública, felizmente não houve registros de feridos em decorrência das explosões. As autoridades informaram que os explosivos estavam acondicionados em duas sacolas abandonadas na plataforma da linha 209P-10, que liga Cachoeirinha ao terminal.

Câmeras de segurança do local capturaram a ação de um homem que deixou as sacolas no terminal. Além disso, há indícios de que outra pessoa possa ter colaborado na execução desse ato criminoso, e as investigações estão em andamento.

As bombas, caracterizadas como artefatos de fabricação caseira, causaram um impacto limitado no momento da explosão. A Polícia Civil se encarregará de apurar a natureza do material explosivo utilizado e busca entender as motivações por trás do atentado.

Após o incidente, as plataformas de embarque do terminal foram temporariamente interditadas, mas foram rapidamente liberadas após a detonação controlada do segundo artefato.