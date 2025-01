Explore novos destinos de viagem perto de São Paulo

O estado de SP é repleto de cidades turísticas que atraem visitantes durante todo o ano, seja por sua rica história, cultura vibrante, aventuras emocionantes, gastronomia diversificada ou pela natureza exuberante.

Este artigo apresenta uma seleção de destinos acessíveis a partir da capital paulista, ideais para um passeio de carro e uma experiência diferenciada no fim de semana. Confira as sugestões de passeios e comece a planejar sua próxima viagem com entusiasmo!

Destinos próximos a São Paulo:

1. Cachoeiras em Torrinha

A cidade de Torrinha, localizada a aproximadamente 260 km da capital (cerca de três horas de carro), é um destino ideal para quem busca aventura e contato com a natureza. Conhecida por suas impressionantes cachoeiras, Torrinha é um refúgio perfeito nos dias quentes.

Com uma altitude superior a 800 metros, a cidade abriga não apenas cachoeiras, mas também rios, trilhas e diversas atividades como tirolesa, rapel e rafting. Para quem se aventurar na região, há opções de hospedagem tanto em Torrinha quanto nas proximidades, como em Brotas.

2. Viela das Lavadeiras em Embu das Artes

A apenas 30 km de São Paulo, Embu das Artes encanta com a Viela das Lavadeiras. Este espaço acolhedor é repleto de lojinhas de artesanato e possui um ambiente musical que transforma a experiência em algo ainda mais especial.

Após explorar as cores e grafites da viela, os visitantes podem conhecer o centro histórico e o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ), onde ateliês e lojas ocupam construções centenárias.

Um dia ensolarado ou um fim de semana prolongado são ótimas oportunidades para aproveitar essa charmosa cidade. Se preferir, é possível optar por um passeio guiado ou ficar hospedado por lá para explorar as atrações com mais calma.

3. Nevoeiro em Paranapiacaba

Paranapiacaba, situada a 60 km da capital paulista, é uma vila histórica conhecida pelo nevoeiro que frequentemente cobre suas ruas. Com origens ligadas à antiga ferrovia São Paulo Railway, o local possui edificações que remetem ao passado.

A atmosfera mística atrai anualmente cerca de 250 mil turistas, proporcionando uma experiência única ao testemunhar o fenômeno natural que transforma rapidamente o cenário. Para realmente imergir nessa atmosfera enigmática, considerar passar a noite na vila pode ser uma excelente escolha.

4. Templo Zu Lai em Cotia

Cotia abriga o Templo Zu Lai, o maior templo budista da América do Sul, localizado a 35 km da capital. Este espaço sagrado atrai visitantes em busca de paz e tranquilidade.

A entrada é gratuita e os belos jardins orientais oferecem um cenário perfeito para caminhadas contemplativas. Devido à sua natureza religiosa, recomenda-se respeitar as vestimentas adequadas ao visitar o local.

Com frequência, os passeios pelo Templo Zu Lai são combinados com visitas às atrações vizinhas em Embu das Artes.

5. Kinkaku-Ji e Parque Vale dos Templos em Itapecerica

Em Itapecerica da Serra encontra-se uma réplica do templo japonês Kinkaku-Ji dentro do Parque Turístico Nacional Vale dos Templos. A cerca de 35 km da capital paulista, o templo impressiona por suas características arquitetônicas semelhantes ao original em Kyoto.

A visita ao local proporciona momentos relaxantes em meio à natureza e vistas encantadoras. Assim como Cotia, Itapecerica também possui diversas opções de hospedagem para aqueles que desejam prolongar a estadia.

6. Pico do Olho d’Água em Mairiporã

A aproximadamente 40 km da capital está o Pico do Olho d’Água no Morro do Juquery, famoso por suas vistas deslumbrantes da Serra da Cantareira. O local é ideal para atividades ao ar livre como caminhadas e piqueniques.

Muito frequentado por amantes da natureza e praticantes de esportes radicais, o pico oferece uma excelente oportunidade para relaxar enquanto se aprecia o nascer do sol.