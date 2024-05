Experiência imersiva IMERSO MAR chega ao São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping recebe IMERSO MAR, experiência imersiva que encantou milhares de visitantes em Vila Velha – ES, e Goiânia – GO. O evento fica disponível no empreendimento a partir de 29 de maio, em curta temporada, oferecendo uma oportunidade imperdível para todas as famílias.

O IMERSO MAR é mais do que uma exposição; é uma jornada educativa e interativa que leva os visitantes ao coração do oceano utilizando tecnologia de ponta. Criado para despertar curiosidade e respeito pelo mundo marinho, o evento combina projeções de alta qualidade e efeitos sonoros que fazem com que o público se sinta realmente submerso.

O IMERSO MAR utiliza a mais avançada tecnologia de projeção e som para criar uma experiência totalmente envolvente. O chão e as paredes do espaço se transformam em um ambiente oceânico realista, proporcionando uma experiência educativa única que encanta e informa.

O evento fica localizado no Piso L1, próximo ao Studio Plaza. O horário de funcionamento é das 14h às 22h de segunda à sexta-feira, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 21h aos domingos e feriados.

Para celebrar a estreia do evento no São Bernardo Plaza, os ingressos estão com valor promocional por tempo limitado! O valor com desconto para viver a experiência imersiva é R$40 – com 50% de desconto. Ao final da promoção, o valor será R$80 para adultos e crianças, sendo crianças com idade até três anos não pagantes.

Serviço

Data: a partir de 29 de maio

Horário:

Segunda à sexta-feira: das 14h às 22h

Sábados: 10h às 21h

Domingos e feriados: das 10h às 21h

Localização: Piso L1, próximo ao Studio Plaza

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Valor:

Valor promocional: R$40 para adultos e crianças

Valor não promocional: R$80 para adultos e crianças

Crianças com idade até três anos não pagam