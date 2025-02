Expectativa de público para o carnaval do Rio de Janeiro chega a 8 milhões

O Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro promete ser um dos maiores eventos da cidade, com uma expectativa de reunir aproximadamente 8 milhões de pessoas entre foliões, desfiles e bailes carnavalescos. O período festivo se estende de sexta-feira, dia 28, até domingo, dia 9.

Os blocos de rua devem atrair cerca de 6 milhões de participantes, enquanto os bailes e os desfiles nas icônicas áreas como o Sambódromo e a Avenida Intendente Magalhães devem receber outros 2 milhões. No Sambódromo, que é palco das apresentações das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro, a estimativa é que cerca de 120 mil espectadores compareçam diariamente durante sete dias.

Por outro lado, a Avenida Intendente Magalhães, que receberá os desfiles das séries Prata e Bronze, além dos blocos de enredo, pode contar com um público ainda maior. A expectativa é que esse local receba cerca de 250 mil pessoas ao longo de seis dias.

Atrações em bailes espalhados pela cidade devem também registrar um público considerável, com uma previsão aproximada de meio milhão de pessoas participando. O diretor executivo do Centro de Operações e Resiliência (COR) do Rio, Marcus Belchior, comentou sobre o impacto desses números, afirmando: “São números verdadeiramente impressionantes, lembrando que a cidade do Rio tem 6,2 milhões de habitantes. A gente faz uma ‘olimpíada’ por ano. É uma grande operação de cidade”.

Com o carnaval se aproximando rapidamente, a cidade já começou a lidar com o pré-carnaval. Nos últimos dias, ensaios técnicos das escolas e centenas de blocos de rua têm animado as ruas cariocas. No entanto, nos próximos dias, espera-se uma intensificação nas operações devido à chegada maciça de turistas e ao movimento dos cariocas que se deslocam durante essa época festiva.

Além disso, o clima quente que caracteriza essa época do ano continua a ser uma preocupação. Embora o protocolo tenha sido reduzido para Calor 3, as recomendações para hidratação e uso de roupas leves permanecem em vigor.

A segurança e a organização do evento estarão sob a supervisão de aproximadamente 500 operadores que atuarão no Centro de Operações, utilizando câmeras e drones para monitorar as áreas mais movimentadas. No Sambódromo, haverá uma estrutura com 24 câmeras internas e dois drones dedicados ao monitoramento.

Para garantir a fluidez no trânsito durante os desfiles, cerca de mil agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública estarão posicionados nas proximidades dos locais dos desfiles. Os bloqueios no trânsito começarão às 11h na sexta-feira.

O transporte público também será ampliado durante esse período festivo. Haverá reforço na circulação dos ônibus na região do Sambódromo e o funcionamento ininterrupto do BRT e do metrô nos dias dos desfiles.

No âmbito das novidades deste ano, Bernardo Fellows, presidente da Riotur, anunciou que o “esquenta do carnaval” terá início nesta sexta-feira (21), com testes técnicos no Sambódromo. Uma das principais inovações será a realização dos desfiles das escolas do Grupo Especial em três noites consecutivas — domingo, segunda e terça — ao invés das tradicionais duas noites.

Outra atração nova será a introdução das rodas de samba na Praça da Apoteose após os desfiles. Essa iniciativa visa distribuir melhor o fluxo do público na saída das apresentações: aqueles que desejarem partir mais cedo poderão fazê-lo enquanto outros poderão permanecer para aproveitar mais um pouco da festa.

A programação também incluirá shows no Terreirão do Samba ao longo dos dez dias do carnaval, assegurando uma experiência vibrante para todos os amantes da cultura carioca.