Expansão das linhas de trem em SP: mobilidade e conforto para o Alto Tietê

A expansão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema de trens metropolitanos promete revolucionar a mobilidade dos residentes da região do Alto Tietê. Com a concessão dessas linhas, parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), está prevista a construção de dez novas estações para atender à crescente demanda da população na Zona Leste da Grande São Paulo.

O aumento na quantidade de estações resultará na redução dos intervalos entre os trens. Por exemplo, na Linha 12-Safira, o tempo médio de viagem entre Calmon Viana e Itaquaquecetuba, que atualmente é de 10 minutos, deverá ser diminuído para apenas 6 minutos dentro de um prazo de oito anos.

A extensão da Linha 13-Jade poderá trazer alívio significativo para Rayssa Silva Matos, de 18 anos, que atua como auxiliar de escritório no Gru Airport. Residentes em São Miguel Paulista, ela enfrenta diariamente desafios relacionados ao transporte, utilizando uma combinação complexa de ônibus intermunicipais e a Linha 12-Safira da CPTM para alcançar seu local de trabalho em Guarulhos.

“A minha rotina inclui várias baldeações e leva cerca de uma hora e meia para chegar ao trabalho. A superlotação dos ônibus intermunicipais e as dificuldades nas conexões aumentam ainda mais o estresse do trajeto”, comenta Rayssa.

Com a nova extensão da Linha 13-Jade, que incluirá quatro novas estações em Guarulhos – Jardim dos Eucaliptos, São João, Presidente Dutra e Bonsucesso – além de um prolongamento de 5,2 quilômetros até a estação Gabriela Mistral, espera-se uma melhoria considerável no deslocamento. A nova estação Bonsucesso facilitará a vida de Rayssa ao permitir que ela evite baldeações e utilize um ônibus direto para seu trabalho, reduzindo seu tempo de viagem para cerca de 30 minutos.

Ademais, o Governo paulista planeja conectar a Linha 13-Jade à futura Linha 14-Ônix em Bonsucesso. Esta nova linha terá impacto positivo em diversos bairros do extremo da Zona Leste, como São Miguel Paulista e Itaquera, e se estenderá até o ABC Paulista, aprimorando ainda mais a integração do sistema ferroviário.

Linha 11-Coral: Um Anseio Antigo por Mobilidade

A extensão da Linha 11-Coral até Cezar de Souza, distrito localizado em Mogi das Cruzes, representa um desejo antigo da comunidade local que pode fomentar crescimento econômico na área. José Cláudio Louzada, morador há mais de dez anos na região, aguarda ansiosamente pela implementação da estação.

“Muitas pessoas não entendem por que escolhi morar aqui. Quando me mudei para Mogi em 2008, já havia propostas para o trem chegar até Cezar”, relata José Cláudio.

Agora aposentado, ele depende do transporte público para realizar suas atividades diárias. Para acessar a linha atual, ele precisa pegar um ônibus até a última estação da linha. “Aqui em Cezar só passa um ônibus a cada 20 minutos. Dependendo do horário, posso levar até 40 minutos para chegar à estação Estudantes”, brinca o morador.

José Cláudio acredita que a nova estação poderá contribuir significativamente para aliviar o trânsito nas avenidas João XXIII e Francisco Rodrigues Filho, que ligam o centro à sua região. “Muitas pessoas optam por ir de carro até o centro ou às estações. O fluxo intenso causa congestionamentos frequentes”, avalia.

A construção da extensão da Linha 11 implicará na adição de mais 4 quilômetros de via permanente na área atualmente operada pela MRS Logística.

Estudantes Anseiam por Melhorias nas Linhas

A proposta para a Linha 12-Safira inclui sua extensão desde Calmon Viana até Suzano, com conexão à Linha 11-Coral. Na direção oposta a São Paulo, novas estações Cangaíba e Gabriela Mistral serão estabelecidas e conectadas à Linha 13-Jade.

A estudante Victoria Nunes, com 19 anos e residente em Itaquaquecetuba, expressa sua esperança por melhorias nos intervalos entre os trens durante os horários de pico. Desde março deste ano, ela depende do transporte coletivo para se deslocar até sua faculdade no Tatuapé.

“Moro perto da estação e pego o trem todos os dias às 17h30. Faço baldeação no Brás e chego à faculdade às 19h. Este trajeto ocorre exatamente quando muitas pessoas estão retornando para casa ou indo estudar”, explica Victoria.

A estudante espera que as novas estações ajudem a reduzir o fluxo excessivo nos trens e proporcionem maior conforto aos passageiros. “O tempo médio é muito longo atualmente e deveria haver mais trens operando para acomodar melhor os usuários”, sugere.

A concessão da Linha visa diminuir o intervalo médio entre trens que atualmente é de cinco minutos durante os horários normais; durante os picos esse tempo deverá cair para apenas três minutos.

A Linha 12-Safira transporta aproximadamente 262 mil passageiros diariamente ao longo de seus 39 quilômetros com treze estações interligando Brás a Calmon Viana.

O diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Augusto Almudin, destaca que as extensões projetadas visam atender as reivindicações históricas da população local e expandir o sistema ferroviário paulista: “Os investimentos realizados com apoio da iniciativa privada visam melhorar a operação dos trens e priorizar tanto o conforto dos passageiros quanto a acessibilidade nas estações”.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

As extensões das linhas mencionadas fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma estratégia governamental focada em ampliar oportunidades em diversas áreas como emprego e desenvolvimento socioeconômico.

O PPI-SP se propõe a ser um dos maiores programas históricos envolvendo investimento privado no estado paulista, abrangendo projetos qualificados totalizando mais R$ 494 bilhões.