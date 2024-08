Expansão da Linha 2-Verde do Metrô ganha prêmio “Melhores e Maiores Obras 2024″

A obra de expansão da Linha 2-Verde do Metrô rendeu à Companhia neste mês de agosto o prêmio “Melhores e Maiores Obras 2024” do Instituto Nacional de Engenharia, na categoria Mobilidade-Metrô. A premiação foi realizada em parceria com a ConVisão CNC (Central de Notícias da Construção) e o prêmio foi entregue nesta terça (27).

A premiação considerou obras concluídas e em andamento em todo o país, que foram avaliadas por uma comissão de engenheiros e especialistas da área, olhando desde elementos técnicos até os principais benefícios promovidos à sociedade. Ao todo foram 19 subcategorias que analisaram obras de edificações, indústrias, mobilidade e infraestrutura.

Para concorrer ao prêmio, o Metrô apresentou sua maior e mais complexa obra em andamento, que é uma das maiores de infraestrutura da América Latina, construindo mais 8,3 km de vias e oito novas estações, entre Vila Prudente e Penha.

O empreendimento em curso pelo Metrô vai atender diretamente a mais de 300 mil pessoas, que passarão a utilizar a linha, além dos benefícios à mobilidade, com a redistribuição do fluxo de passageiros pela rede de transporte sobre trilhos e agilidade nos trajetos.

A Futura Maior Linha

Além de ser eleita a maior obra de 2024 e se tornar a maior linha da rede (com 23 km de Vila Madalena à Penha), quando essa obra fora concluída, a ampliação da Linha 2-Verde conta com a maior tuneladora, conhecida como Tatuzão, da América Latina. Esse equipamento já avançou com construção de mais de 1,5 km de túneis.

Em paralelo são construídas as oito estações – Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha – com escavações realizadas e edificação do corpo estrutural em todas elas. Os destaques são as estações Anália Franco, projetada com os requisitos de sustentabilidade para atender aos requisitos de obtenção do certificado LEED, e Penha que abrigará um complexo de estações, com uma nova para a Linha 11-Coral e ampliando a já existente da 3-Vermelha.

Com o investimento é de R$ 13,4 bilhões em todo o projeto, a conexão com a Linha 3-Vermelha irá beneficiar 1,2 milhão de pessoas, além de diminuir os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.

Projetos Futuros

A Linha 2-Verde também conta com outros dois projetos de expansão que vão conectar a Estação Vila Madalena a Cerro Corá e a Estação Penha à futura Estação Dutra em Guarulhos. A ampliação no sentido Dutra tem 5,8 km de extensão contratados com projeto para cinco novas estações. Já a expansão para Cerro Corá terá 1,3 km de extensão e está na fase de contratação do Projeto Básico.