“Existe Amor em SP”: Sylvia Patrícia apresenta novo show em São Paulo

Depois de comemorar 14 anos de apresentação na Festa de Yemanjá e 10 anos de TUK TUK Sonoro no Carnaval de Salvador, a cantora e compositora Sylvia Patricia desembarca diretamente da Bahia para a cidade de São Paulo com seu show “Existe Amor em SP”. Como a própria costuma chamar, a “trajetória musical” faz parte das comemorações de 40 anos do seu primeiro registro fonográfico, o single “Saia da Minha Vida (Stônica)”, lançado apenas na Bahia, em 1983.

O repertório da apresentação traça uma viagem cronológica por todas as obras de Sylvia Patricia, mesclando as canções mais conhecidas às músicas do novo EP “Existe Amor Em SP” lançado em 2023. O projeto autoral e inédito, foi criado e realizado durante o período da pandemia da COVID-19, o que resultou em evidenciar a pulsação criativa da artista soteropolitana. A apresentação acontece no dia 2 de Março no Teatro Jardim Sul e os ingressos já estão à venda.

Sylvia Patiícia, que no convívio familiar é chamada pelas suas iniciais, SP, brinca com essas letras, fazendo alusão ao trabalho do cantor “Crioulo”, de quem é admiradora, parodiando o título de sua música “Não Existe Amor em SP”, onde o artista se refere à cidade de São Paulo.

Em “Existe Amor em SP”, Sylvia Patricia fala de si mesma, usando suas iniciais, e faz reflexões e desabafos, através de suas canções, e, também fala sobre o amor, ponderando que amar é um ato revolucionário, na medida que liberta e é capaz de transformar e elevar as pessoas a um nível de paz e felicidade que nenhuma outra revolução consegue, sobretudo em tempos difíceis.

Nesse encontro no Teatro Jardim Sul, em São Paulo, Sylvia mostrará como a música é universal e atravessa fronteiras. Evidenciando as similaridades entre a música brasileira e as diversas influências que ela exerce pelos diversos países onde já se apresentou, como: Portugal, Espanha Itália, EUA, entre outros.

A ideia é trocar uma experiência, contar e cantar um pouco da sua história e ancestralidade, apresentar uma Bahia diferente, pop, moderna e inspirar novos compositores e artistas a ousarem e não desistirem de buscar a sua essência artística.

O show apresentará, além das músicas marcantes de sua carreira, as novas Todas as Ruas (Sylvia Patricia), Beat Chic (Sylvia Patricia/Monica Millet), Vinho e Terroir (Sylvia Patricia/Danilo Pinheiro) e C’est la Vie (Sylvia Patricia), que tem um clipe inédito gravado em Portugal e que será apresentado pela primeira neste show.

Sylvia sobe ao palco com uma banda de amiga e amigos de longa data:

Gigi Magno – Contrabaixo

Norberto Vinhas – Guitarra

Rogério Bastos na bateria

SERVIÇO: “EXISTE AMOR EM SP”:

Local: TEATRO JARDIM SUL –

Rua Itacaiúna, 61, Piso 2 Shopping Jardim Sul, Vila Andrade

São Paulo, SP

Data: 02 de Março de 2024

Hora: 21H

INGRESSOS À VENDA:

https://www.sympla.com.br/evento/sylvia-patricia-existe-amor-em-sp/2300458

https://tiketera.com.br/teatrojardimsulsala2/evento/476/sylvia-patricia/detalhes

Site Oficial: https://www.sylviapatricia.com.br

Instagram: @sylviapatriciaoficial

Facebook: @sylviapatricia

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/sylviapatriciamusic