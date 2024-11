Exército Brasileiro restringe acesso a monografia de general investigado por trama golpista

Na última sexta-feira (29), o Exército brasileiro proibiu o acesso público à monografia do general da reserva Mario Fernandes, central na investigação sobre uma suposta trama golpista identificada pela Polícia Federal. A obra, intitulada “Comando de Operações de Unidades Especiais (COpUEsp): análise crítica”, foi apresentada em 2002 na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme). Apesar de inicialmente acessível, a monografia foi retirada por razões não esclarecidas, após consulta por um repórter.

Mario Fernandes está entre os 37 indiciados pela PF por suspeita de envolvimento em ações golpistas no final do governo Jair Bolsonaro. A PF alega que Fernandes foi um dos principais incentivadores dessa trama, chegando a redigir uma carta ao então comandante do Exército instigando adesão ao movimento. Ele encontra-se em prisão preventiva desde o dia 19, aguardando a decisão da Procuradoria-Geral da República sobre o caso.

A monografia de Fernandes propõe uma análise crítica das operações especiais no Brasil, comparando-as com estruturas internacionais e sugerindo um novo organograma para o Comando de Operações Especiais, que ele viria a liderar em 2018. O estudo ressalta a importância das Forças Especiais nos campos social, econômico, político e militar do país.

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede no Rio de Janeiro, é a mais alta instituição de ensino militar do país, responsável pela formação de oficiais superiores. Desde a década passada, oferece programas de mestrado e doutorado reconhecidos pela Capes, abertos também para civis.

Este caso levanta questões sobre o sigilo de documentos militares e suas implicações para a segurança nacional e a transparência pública. A conclusão das investigações determinará os próximos passos legais e políticos em relação aos envolvidos na suposta trama.