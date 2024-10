Exercícios Físicos podem reduzir o risco e ajudar no tratamento do câncer de mama

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2024, o câncer de mama continua sendo a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Até 2025, o país deve registrar cerca de 73.610 novos casos anuais, com uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. As regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência e mortalidade.

A prática regular de atividade física e a adoção de hábitos saudáveis são considerados fatores de proteção na prevenção do câncer de mama, além de contribuírem para melhores respostas ao tratamento da doença.

A consultora de beleza Tathiane Vieira Dutra, de 46 anos, conta que sempre gostou de se cuidar, mas passou a levar uma vida mais regrada e saudável após descobrir nódulos nas mamas e na axila durante um autoexame no banho. “Você percebe de forma clara que, se você não estiver bem e não for sua prioridade, não adianta cuidar dos filhos ou do trabalho. A primeira máscara de oxigênio precisa ser colocada em você mesma”, reflete Tathiane.

O educador físico e gerente de Musculação da Unidade Curitiba da Cia Athletica, Luiz Otavio Almeida, afirma que o exercício físico é um verdadeiro remédio. Ele destaca que a prática regular de exercícios é uma forma de prevenção para diversas Doenças Crônicas Degenerativas (DCD), e o câncer é uma delas. O hábito de se manter ativo reduz significativamente as chances de crescimento tumoral.

Além disso, Almeida ressalta que pessoas com câncer de mama que se mantêm fisicamente ativas costumam ter melhores resultados no tratamento. “A prática de exercícios durante o tratamento ajuda a evitar a perda de massa muscular e mantém as capacidades físicas do paciente, o que melhora muito a qualidade de vida”, enfatiza.

A oncologista Marina Guimarães, da equipe Oncologia 360, reforça que, além de proporcionar maior bem-estar durante o tratamento, atividades físicas regulares diminuem a probabilidade de recidiva da doença.

Por isso, a campanha Prevenção, União e Saúde — uma iniciativa da Oncologia 360, com o apoio do Centro Médico Sugisawa, do Hospital Sugisawa e da Urologia Curitiba — foi criada com o objetivo de promover cuidados integrados para a saúde física e emocional.

Quer iniciar uma mudança e não sabe por onde começar?

Confira as dicas do especialista para dar o primeiro passo rumo a uma vida saudável:

Considere sua individualidade: Ao iniciar a prática de exercícios, observe os sinais do corpo, como respiração ofegante, dor ou desconforto, e o nível de concentração necessário para a atividade;

Respeite seus limites: Tanto pessoas saudáveis quanto em tratamento de câncer devem ajustar o volume de exercício à sua capacidade, aumentando gradativamente a intensidade e a duração;

Siga a recomendação da OMS: Pratique pelo menos 150 minutos de exercícios moderados a vigorosos por semana. Isso pode ser dividido em 3 sessões de 50 minutos ou 5 sessões de 30 minutos, conforme sua rotina;

Ajuste a intensidade: Em atividades aeróbicas, uma respiração ofegante controlada, mas ainda possível com a boca fechada, indica uma intensidade moderada. Já em exercícios de força, sinais como tremor muscular ou desconforto localizado sugerem que a carga está gerando dificuldades. É essencial prestar atenção a esses sinais, que são subjetivos e variam conforme a condição física e o nível de preparo de cada pessoa;

Escolha uma atividade prazerosa: Opte por uma prática que você goste, em um local acessível e em um ambiente agradável. Atividades em grupo aumentam em 50% a chance de adesão.

As atividades da programação da campanha “Prevenção, União e Saúde” são abertas aos pacientes, colaboradores e à comunidade nos meses de outubro, novembro e dezembro e a programação pode ser acessada no instagram @oncologia360curitiba.