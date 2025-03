Exercício: Golden Square Shopping simula evacuação de emergência

Em parceria com os órgãos públicos de São Bernardo do Campo, o Golden Square Shopping realizará na próxima terça-feira (25/3), a partir das 9h, uma simulação de evacuação de emergência que abrangerá as áreas da praça de alimentação, portarias e docas.

O exercício visa preparar as equipes para respostas rápidas e eficientes em casos de emergências reais, fortalecendo a atuação integrada dos órgãos de socorro e segurança, promovendo a conscientização de todos os envolvidos sobre a relevância de uma resposta coordenada em eventos de risco.

Após o término da simulação, por volta das 10h, o shopping abrirá normalmente ao público