Exames de rotina: um simples cuidado que pode prevenir doenças futuras

O início de um novo ano é o período em que muitas pessoas enxergam uma nova oportunidade para fazer diferente. Além das metas profissionais, emocionais ou pequenas mudanças de hábitos estabelecidas na lista de metas, é necessário pensar nos cuidados com a saúde. Assim, para começar o período com o pé direito, a realização de exames de rotina pode ser um grande aliado.

Apesar da importância em manter a saúde em dia, não é de hoje que os check-ups de saúde não são um hábito comum na população. Pesquisas anteriores já mostravam um cenário em que 35% dos brasileiros nunca haviam feito exames preventivos, seja por conta das grandes filas do SUS ou pela dificuldade com os altos preços praticados no mercado.

Um levantamento do Instituto Oncoguia, realizado pelo Datafavela (Instituto Locomotiva), mostrou que 85% dos moradores de favelas de todo o País, cuidariam melhor da saúde caso tivessem melhores condições financeiras, e outros 75% declaram que a falta de médicos nos postos de saúde e a demora para serem atendidos, são obstáculos para o cuidado com a saúde.

Vale ressaltar que a ausência de rastreamento de algumas doenças, pode dificultar o tratamento. Números da Federação Internacional de Diabetes, por exemplo, revelam que, por falta de diagnóstico, cerca de 5 milhões de brasileiros convivem com a doença crônica sem saber.

Esse quadro traz desafios, e muitas empresas tentam mostrar a importância dessa verificação de rotina, além de evidenciar que os check-ups geralmente são rápidos e simples. “A prevenção é uma das ferramentas mais poderosas para cuidarmos da saúde. Detectar um problema no início traz vantagens para os tratamentos, resultados e, muitas vezes, também para o bolso, pois pode evitar procedimentos mais complexos. E, claro, os check-ups trazem o mais importante, que é a certeza de que a saúde está em ordem.”, afirma Vitor Moura, CEO da VidaClass Saúde.

Uma plataforma completa

Com o propósito de empoderar as pessoas em suas escolhas de serviços de saúde, a VidaClass Saúde possui contratação, agendamento e pagamento on-line, simplificando o processo de acesso à saúde, e disponibiliza diversos filtros e opções para que o público possa ter mais poder de decisão.

Além de oferecer consultas presenciais e por telemedicina, exames e serviços que garantem internação hospitalar, vida e assistência, a VidaClass Saúde disponibiliza descontos e entrega em domicílio de medicamentos por meio da farmácia digital.