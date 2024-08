Exames de rotina são importantes para manter a saúde

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a julho de 2021, 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente, uma prática que envolve uma série de testes e exames para avaliar a saúde e detectar possíveis problemas de forma antecipada, o que aumenta as possibilidades de tratamentos menos complexos. Além de acompanhar a evolução de doenças já existentes.

Nesta quarta-feira, 14 de agosto, é o Dia do Cardiologista, e o especialista da área, Vinícius Marques Rodrigues, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, destaca a importância de se cuidar preventivamente da saúde. “Através do check up buscamos o controle dos fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes mellitus e o colesterol. Realizamos exames com objetivo de identificar algumas doenças chamadas silenciosas, cardiológicas e não cardiológicas”, destaca.

O cardiologista pontua que o histórico familiar do paciente deve ser observado. “A genética é um fator importante, chamado não modificável e tem sua importância na história clínica do paciente”, salienta ele, explicando a regularidade do check up. “Pessoas acima de 45 anos devem fazer anualmente e aqueles que têm história de doenças cardiológicas na família precisam começar a fazer os exames de forma anual a partir dos 40 anos”, completa.

Vinícius Marques Rodrigues ressalta quais os principais exames e doenças que o check up regular pode identificar na área cardiológica. “As enfermidades mais frequentes que encontramos são a hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças coronarianas, aterosclerose, entre outras. Já os exames que mais pedimos são o eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, raio X do tórax, além dos de sangue”, detalha.

Contudo, o cardiologista lembra que, além do check up regular, outras atitudes também são necessárias para que as pessoas possam adquirir uma boa saúde. “É preciso ter hábitos de vida saudáveis, com atividades físicas regulares, alimentação com baixo teor de açúcar e de gorduras saturadas, além de cessar o tabaco e diminuir o uso de álcool”, afirma o médico.