Exames de mamografia crescem mais de 20% na Santa Casa de Bragança Paulista

A mamografia é o principal procedimento para combater o câncer de mama. Em 2023, o Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista realizou 2.718 procedimentos, aumento de 21,66% na comparação com 2022 (2.234 exames).

À nível nacional, uma redução acende sinal de alerta acerca da conscientização: segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2022 e 2023, houve uma diminuição de 14,55% na realização de exames de mamografia. Em 2022, foram registrados 4.183.779 atendimentos e, em 2023, 3.575.668.

O próximo dia 5 de fevereiro é marcado como Dia Nacional da Mamografia, reforçando a importância da realização do exame preventivo contra o câncer de mama. A doença é o primeiro tipo de câncer prevalente entre as mulheres. Quando identificada e tratada no estágio inicial, há possibilidade de 98% de chance de cura da doença.

“O exame de mamografia é um procedimento de avaliação que utiliza raio-X para obter uma imagem do tecido mamário. Este exame é realizado por um dispositivo chamado mamógrafo, capaz de identificar lesões nos primeiros estágios da doença”, explica Gabriel Caveanha, mastologista da Santa Casa de Bragança Paulista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia deve ser realizada anualmente por mulheres acima de 40 anos, com suspeita de síndromes hereditárias ou para complementar algum diagnóstico, em caso de nódulos palpáveis ou por determinação médica.

O estágio inicial do câncer de mama pode ser identificado na maioria dos casos por meio de alguns indícios: detecção de um nódulo (caroço), geralmente imóvel e sem dor; coloração avermelhada, contraída ou semelhante à casca de laranja na pele da mama; modificações e/ou emissão espontânea de fluido anormal pelos mamilos; e pequenas saliências nas axilas ou no pescoço. É crucial que as mulheres estejam atentas aos sinais e, ao notarem qualquer alteração, busquem a orientação de um profissional de saúde.

“A atenção aos sinais e o autoexame são de extrema importância, mas não substituem o exame clínico das mamas, uma vez que não são capazes de identificar lesões muito pequenas antes de se tornarem câncer. A detecção precoce pode fazer toda a diferença no tratamento, possibilitando uma intervenção eficaz”, conclui o especialista.