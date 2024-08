Exames de DNA serão crucias nas identificações dos corpos de acidente em Vinhedo

O trágico acidente aéreo ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, traz à tona um processo doloroso pelo qual as famílias terão de enfrentar, tendo em vista a natureza do fato: a identificação dos 61 corpos.

Segundo explica a médica perita Caroline Daitx, nesse momento o trabalho da perícia é fundamental e deve contar com a participação dos familiares. “A identificação de corpos em acidente aéreos é sempre um desafio por conta da carbonização. Neste caso, serão necessários exames de DNA, além da reunião de outros elementos que ajudem na identificação, como exames de arcada dentária, ficha odontológica, fotografias que registrem o sorriso da pessoa, prontuários médicos, entre outros”, detalha.

Uma das primeiras tentativas de identificação, quando possível, é realização do exame de necropapiloscopia, com a coleta das impressões digitais. Caso o exame seja inviabilizado, os peritos realizam o exame odontolegal, onde são analisados e comparados os arcos dentários com a documentação de atendimentos clínicos odontológicos, tratamentos ortodônticos e até mesmo fotografias da vítima em vida apresentadas pela família.

Ainda segundo Caroline, exames de antropologia forense também podem auxiliar o processo de identificação humana. Nesse caso, o médico-legista e odontolegista realizam uma análise do corpo ou ossos em relação a aspectos físicos, como marcas de nascença, cirurgias, sinais, tatuagens e outras características individualizadoras que possam contribuir para a Identificação. Objetos pessoais encontrados nos destroços também podem auxiliar no processo.

Os resultados desses exames saem, em média, entre 48 e 72 horas. “Mas podem demorar mais por conta do volume de amostrar em decorrência do número de vítimas”, alerta Caroline. Caso não haja resultado compatível ou satisfatório, a identificação passa para a última etapa, que é a realização do exame de DNA. Neste caso, são coletados material biológico no corpo da vítima e de um familiar de primeiro grau e essas amostras são encaminhadas para análise.