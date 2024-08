Exames apontam lesão em Pedro e Gabigol, e dupla vira desfalque

Os atacantes Pedro e Gabigol tiveram as lesões confirmadas pelo Flamengo na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Os dois machucaram a coxa, passaram por exames e são desfalques para a equipe nos próximos jogos.

Ambos se machucaram na vitória sobre o Bolívar. Pedro foi primeiro e saiu imediatamente. Gabigol se lesionou no mesmo movimento, após dar uma arrancada, e também não aguentou ficar no campo.

A dupla fica fora do jogo de volta da Libertadores na próxima semana. Eles também podem perder o duelo de ida da Copa do Brasil no final do mês. Carlinhos deve ser o substituto.

A lesão de Pedro é um pouco mais leve. Ele machucou o músculo posterior da coxa esquerda e pode retornar mais rápido. O camisa 9 deixou o Maracanã mancando de leve.

Gabigol é quem demora mais a voltar. Ele já saiu do estádio mancando de maneira significativa com dores na posterior da coxa direita. O prazo neste caso deve ser de um mês.

O Flamengo vai tentar recuperar os dois antes do confronto de volta da Copa do Brasil. O clube terá uma parada importante para a Data Fifa. O duelo, com adversário a ser definido por sorteio na terça, será na semana do dia 11.