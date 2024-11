Ex-treinador do Flamengo, Sampaoli assume comando do Rennes na França

Após um período de inatividade desde sua saída do Flamengo em setembro de 2023, o técnico argentino Jorge Sampaoli assumiu um novo desafio ao ser nomeado como treinador do Rennes, na França. A informação foi divulgada pelo jornal “L’Équipe” na última quinta-feira.

Esta não é a primeira experiência de Sampaoli no futebol francês. Anteriormente, ele esteve à frente do Olympique de Marselha em 2021, onde conduziu a equipe ao vice-campeonato da Ligue 1. Contudo, divergências com a diretoria culminaram em sua saída no início da temporada seguinte.

No Rennes, Sampaoli enfrentará uma realidade distinta. Atualmente, a equipe ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Francês, somando 11 pontos em 10 partidas. Notavelmente, ele será o primeiro técnico estrangeiro a liderar o clube desde 2006.

Desde que deixou o comando do Flamengo, Sampaoli permaneceu no Brasil, país onde também dirigiu equipes como Santos e Atlético-MG. Sua contratação pelo Rennes marca seu retorno ao cenário europeu e abre um novo capítulo em sua carreira como treinador.