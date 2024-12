Ex-técnico do Flamengo sugere contratação de Pulgar por clube europeu

Erick Pulgar, volante do Flamengo, encontra-se em um momento decisivo de sua carreira, especialmente em relação ao seu contrato com o clube carioca. Enquanto desfruta de férias com a família, o jogador ainda não chegou a um consenso sobre a renovação de seu vínculo, o que tem gerado um sentimento de desvalorização financeira por parte do atleta.

Recentemente, a situação do chileno ganhou atenção, pois Jorge Sampaoli, técnico que teve passagem pelo Flamengo e que já trabalhou com Pulgar, fez uma indicação ao Stade Rennais para a temporada de 2025. A diretoria do clube francês se mostrou interessada e já iniciou conversas diretamente com o volante para sondar uma possível transferência.

Segundo informações divulgadas por Venê Casagrande, Pulgar não rejeitou a ideia de mudar-se para a Europa, mas solicitou que as tratativas fossem feitas em conjunto com os dirigentes do Flamengo. Essa postura reflete sua vontade de permanecer respeitoso com o clube que o acolheu desde 2022.

Além de Pulgar, Sampaoli também sugeriu outros dois jogadores do Flamengo ao Rennes: Gerson e Fabrício Bruno, ambos com forte atuação durante a passagem do treinador pelo time carioca.

O contrato de Erick Pulgar com o Flamengo se estende até dezembro de 2025, mas o clima atual sugere que um rompimento antecipado pode ser viável. O volante ocupa uma das posições com menores salários no elenco, o que contribui para sua insatisfação.

A imprensa chilena recentemente noticiou um suposto interesse do Colo-Colo na contratação do atleta; no entanto, sua assessoria rapidamente descartou essa possibilidade. A preferência de Pulgar parece ser mesmo por uma oportunidade na Europa, onde ele acredita ter espaço no mercado.

Vale ressaltar que a saída do jogador não depende apenas da questão financeira. O técnico Filipe Luís valoriza as habilidades de Pulgar e considera-o fundamental para sua estratégia tática. Ele chegou a referir-se ao chileno como um atleta “nível Barcelona”, o que demonstra a importância do volante na equipe.

A mudança na gestão do Flamengo também pode impactar nas negociações sobre sua renovação contratual. As decisões finais caberão a José Boto, diretor de futebol do clube, e a Bap, presidente do Flamengo.

Pulgar foi contratado pelo Flamengo em um acordo avaliado em R$ 15 milhões junto à Fiorentina. Desde sua chegada em 2022, ele se consolidou como titular absoluto após a chegada de Sampaoli em abril de 2023. Até o momento, ele já disputou 101 partidas pelo Rubro-Negro, somando 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas, além de contribuir com dois gols e nove assistências em quase sete mil minutos jogados. Durante esse período, conquistou importantes títulos como a Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.