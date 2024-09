Ex-presidente da ACIARP declara apoio a Gabriel e Amigão

O ex-presidente da Associação Comercial de Ribeirão Pires – ACIARP, Gerardo Sauter, declarou neste sábado (21), apoio a Gabriel Roncon e Amigão D’Orto na disputa pela prefeitura da cidade.

Para Gabriel foi uma honra a vinda de Sauter que, inclusive, participou do evento de campanha pelo bairro Alvorada.

Gabriel comemorou o apoio: “Gerardo, é uma honra caminharmos juntos por melhorias para Ribeirão, pela a alça do Rodoanel e, com certeza, para sermos parceiros para trazer mais empresas para a cidade, mais empregos, mais desenvolvimento, mais segurança, uma saúde humanizada, sempre com foco em Ribeirão”.

Gabriel também relembrou o compromisso firmado de manter ortopedistas, pediatras e ginecologistas todos os dias na UPA.

Gabriel e Amigão também agradeceram o apoio da professora Gilce Lessa, filha do ex-vereador João Lessa, que se juntou na caminhada pelas ruas do Alvorada.

Pela primeira vez envolvido numa campanha de rua, Gerardo Sauter disse estar satisfeito e se referiu a Gabriel Roncon e Amigão D’Orto como pessoas que trabalham muito pela cidade.