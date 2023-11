Ex-participante do “Superstar”, da Globo, Xande aposta na fé com o single “No Tempo de Deus”

Conhecido por seu trabalho à frente da banda Macucos, que lhe rendeu participação no programa “Superstar”, da TV Globo, o cantor e compositor Xande lança sua carreira solo com o single “No Tempo de Deus”. A faixa, que chega às plataformas no dia 30 de novembro, fala de um amor sereno, verdadeiro e maduro. Um amor que permanece puro, mesmo que não seja mais possível estar com a pessoa amada. A mensagem que fica, é: Deus sempre tem um plano.

“‘No Tempo de Deus’ é uma canção muito especial pra mim. Escrevi em poesia em um momento de reconstrução, dias depois declamei em um vídeo na Praia de Itapoã, em Vila Velha – ES. O vídeo teve milhares de visualizações e centenas de comentários muito lindos, que pareciam realmente ter tocado no coração das pessoas. O que fiz depois foi colocar melodia em enviar para o meu produtor musical, Rodolfo Simor. Espero que com o lançamento a gente consiga tocar o coração de muita gente”, diz Xande.

O single foi produzido pelo renomado produtor Rodolfo Simor, que já assinou trabalhos de inúmeros artistas com destaque para o cantor Silva, recebendo em 2017 duas indicações ao Grammy Latino.

Já o videoclipe da canção foi gravado no litoral sul do Espírito Santo, entre os municípios de Guarapari e Anchieta. O vídeo é uma conexão do artista com uma de suas principais inspirações: o mar.

O audiovisual conta com direção de Rodrigo Pysi, que atua na produção e direção de videoclipes desde 2008, atuando em mais de 30 países. No Brasil já dirigiu Maria Rita, Titãs, Maneva, Sérgio Britto, Arnaldo Antunes, Patricia Marx, Macucos, Julies, dentre outros. Dirigiu o documentário “Onde está o Rock” para a Claro TV.

Em um cenário paradisíaco, Xande canta uma mensagem de amor verdadeiro e maduro suficiente para existir mesmo quando não é mais possível manter o casal junto.

Poesia, Amor e o Mar

O single "No Tempo de Deus" é o primeiro do álbum "Poesia, Amor e o Mar", que marca o início da sua carreira solo. O álbum teve produção do renomado produtor Rodolfo Simor, que já assinou trabalhos de inúmeros artistas com destaque para o cantor Silva, recebendo em 2017 duas indicações ao Grammy Latino pela produção e mixagem do disco SILVA CANTA MARISA (SLAP/Som Livre).

O trabalho conjunto para a construção do álbum teve início em 2019, onde juntos, começaram a transformar letras e poesias de Xande em músicas com melodias marcantes. No álbum, Xande investe no simples, belo e sereno, tendo mensagens positivas e o amor como temas principais.

Sobre Xande

Xande é um artista reconhecido com mais de vinte anos de carreira dedicados à música e à produção cultural no Espírito Santo, Brasil.

Além de ter sido um dos fundadores da banda Macucos, atualmente é guitarrista, manager, compositor e roteirista de alguns trabalhos audiovisuais da banda. Foi o idealizador e mentor dos primeiros passos do grupo, que é um dos principais representantes da música capixaba no cenário nacional.

O single "No Tempo de Deus" é o primeiro do álbum "Poesia, Amor e o Mar", que marca o início da sua carreira solo. Antes mesmo de seu lançamento, o álbum chegou até os produtores Sergio Fouad (Titãs, Jota Quest, Zeca Baleiro, Cássia Reggae) e Rick Bonadio (Charlie Brown Jr, Mamonas Assassinas, Vitor Kley, CPM22). Ambos se encantaram com o trabalho e já absorveram Xande para o casting do MIDAS MUSIC, onde farão o lançamento e distribuição das canções do álbum "Poesia, Amor e o Mar" , além dos próximos trabalhos do artista.