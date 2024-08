Ex-Palmeiras, Danilo sofre lesão grave e deixa campo de maca

Danilo, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, sofreu uma lesão grave no jogo deste sábado (17), contra o Bournemouth, na abertura do Campeonato Inglês 2024/25.

O QUE ACONTECEU

O ex-palmeirense machucou feio a perna esquerda depois de subir para disputar uma bola no alto com Antoine Semenyo, aos 6min de jogo. Na aterrissagem, ele cai de mau jeito, e é possível ver o seu pé torcendo.

O juiz paralisou o jogo imediatamente ao perceber a gravidade da lesão, enquanto os jogadores em campo se mostravam chocados com a lesão de Danilo.

Funcionários estenderam panos em volta de Danilo para evitar que a cena fosse vista pelos torcedores presentes e pela transmissão do jogo. Ele foi retirado de campo de maca depois de cerca de dez minutos de atendimento.

O Nottingham Forest ainda não informou sobre a gravidade da lesão, mas desejou força ao jogador em uma mensagem no Twitter: “Yatesi substitui Danilo, que saiu de campo de maca. Estamos todos com você, Danilo”.

MILAN NA MIRA

O Nottingham Forest se prepara para receber investidas pelo volante, mas não pretende facilitar nas tratativas.

O Milan, um dos principais interessados no jovem, sinalizou uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). O valor, no entanto, está distante do que o time inglês pretende receber, algo na casa dos 40 milhões de euros (R$ 240 milhões).

Danilo também está na mira de outras equipes do futebol europeu. O Milan mantém o volante no radar e avalia se fará uma investida concreta.

Danilo está em sua terceira temporada pelo Nottingham Forest. Em 2023/24, ele atuou em 34 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. O contrato com o time inglês vai até 2029.