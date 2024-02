Ex-Monty Python diz que sempre desprezou colega de grupo

Os fãs do grupo de humor Monty Python tiveram dias acalorados recentemente. No último final de semana, dois dos integrantes trocaram indiretas nas redes sociais. Eric Idle reclamou da falta de dinheiro que enfrenta, mesmo com o sucesso que o grupo fez no passado, principalmente nos anos 1970.

“Não sei por que as pessoas sempre presumem que somos ricos. Python é um desastre. Eu tenho que trabalhar para ganhar a vida. Não é fácil nesta idade”, escreveu. O ator tem 80 anos.

Ele ainda criticou a forma como a marca vem sendo administrada desde 2014, quando a filha do também ex-integrante Terry Gilliam passou a cuidar das finanças do grupo.

Os membros originais do Monty Python foram Graham Chapman, Terry Jones, Michael Palin e John Cleese. Este último então foi ao seu perfil oficial no X (antigo Twitter) para defender a gerente e afirmou a um seguidor que ele e Idle sempre se odiaram.

“Sempre odiamos e desprezamos um ao outro, mas só recentemente a verdade começou a surgir.” Em resposta, Idle disse que não via Cleese há sete anos. “Cinquenta anos podem mudar as pessoas. Eu nunca disse que ele não era engraçado. Ele era. Hilário. Há 61 anos.”