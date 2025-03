Ex-MasterChef presa por tráfico se pronuncia: ‘Entendi nada’

Aritana Maroni, conhecida por sua participação no programa MasterChef Brasil, quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez após sua detenção sob acusação de tráfico de drogas durante o Carnaval em Salvador. Em um relato nas redes sociais, a chef expressou sua confusão quanto aos eventos que levaram à sua prisão, revelando que ainda está em processo de compreensão da situação.

“Não entendi até agora direito o que aconteceu. Estou com uma ótima advogada que está me ajudando. Já estou em casa, em São Paulo. Vou tentar entender melhor tudo isso”, afirmou Aritana, acrescentando que chegou cansada após um dia agitado. A chef também agradeceu às mensagens de apoio recebidas, prometendo responder a todos assim que tiver um momento para descansar.

A detenção ocorreu na última segunda-feira (3), enquanto Aritana participava de um bloco no Circuito Dodô (Barra-Ondina) junto com duas amigas. Após passar por uma audiência de custódia, ela foi liberada na quinta-feira (6), embora esteja sob monitoramento por meio de uma tornozeleira eletrônica.

A situação continua a gerar repercussão nas redes sociais e na mídia, com fãs e seguidores da chef demonstrando apoio e preocupação com os desdobramentos do caso.