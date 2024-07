Ex-joia do Flamengo tenta recomeço na Europa

O meia-atacante Reinier tem feito a pré-temporada com o time principal do Real Madrid, mas pediu para atuar pelo Castilla, o time B, e anotou um hat-trick. O brasileiro surgiu como uma joia no Flamengo, mas ainda não se firmou na Europa e tenta de todas as maneiras recomeçar no Velho Continente.

Reinier conversou com a diretoria do Real e pediu para jogar também pelo Castilla neste início de temporada. O meia quer aproveitar todas as oportunidades para mostrar serviço.

“Estou realizando a pré-temporada aqui no clube e as coisas estão fluindo. Pedi para jogar essa partida pelo Castilla porque estou me sentindo muito bem. Quero aproveitar todas as oportunidades e aumentar o meu ritmo e minha confiança. Acho que fiz a escolha certa e ainda pude ajudar o time a conquistar uma boa vitória”, disse Reinier

O brasileiro não faz parte dos planos do time espanhol para a temporada. Ele aguarda propostas para definir o futuro.

“Ainda não sei o que vai acontecer, mas, como eu disse, estou me dedicando muito e dando o meu melhor para demonstrar o que posso render. Teremos mais alguns dias de treinos e continuarei me esforçando e comprometido com o meu projeto pessoal. Tenho certeza de que será uma temporada muito boa para mim”, afirmou o jogador.

Antes da partida pelo Castilla, Reinier participou de jogo-treino do time principal do Real contra o Albacete e marcou um dos gols na vitória por 3 a 0. Os merengues ainda não contam com suas principais estrelas neste início de pré-temporada.

O meia prioriza seguir na Europa e não pensa em retornar ao futebol brasileiro neste momento. Revelado pelo Flamengo, ele foi negociado em 2020 com os merengues e emprestado a Borussia Dortmund, Girona e Frosinone (Itália).