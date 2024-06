Ex-jogador tcheco aponta CR7 como um dos elos mais fracos de Portugal

O ex-jogador tcheco Karel Poborsky – vice campeão da Eurocopa de 1996 – apontou Cristiano Ronaldo como “um dos elos mais fracos de Portugal”.

“Há muito tempo que digo que Cristiano Ronaldo será um dos elos mais fracos de Portugal. Os torcedores das duas seleções vão enlouquecer por ele, mas, com a idade que tem, não é tão válido para a construção de jogo e para pressionar quanto os companheiros mais jovens. Prefiro que seja titular”, afirmou Karel Poborsky, para a agência de notícias “CTK”.

O QUE ACONTECEU

O ex-jogador destacou a idade de CR7 e também a polêmica durante a Copa do Mundo de 2022. O técnico Fernando Santos chegou a colocar o atacante no banco durante o Mundial.

“Tiro o chapéu pelo que Cristiano Ronaldo fez, graças à sua enorme autoconfiança. Mas não dá para parar a idade, tem 39 anos. Não sabemos como se relaciona com Roberto Martínez, mas já houve esse problema com o antecessor, Fernando Santos, no Mundial do Qatar”, disse Karel Poborsky.

Cristiano Ronaldo tem 39 anos e disputará sua sexta Eurocopa. Portugal está no Grupo F, que ainda conta com Turquia e Geórgia.

Portugal e Rep. Tcheca se enfrentam às 16h (de Brasília). A Euro 2024 acontece na Alemanha.