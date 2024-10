Ex-jogador Dragisa Gudelj narra paradas cardíacas em campo aos 26 anos

Gudelj sofreu a primeira parada cardíaca em março do ano passado e ficou mais de três minutos sem pulso. O então jogador do Córdoba caiu no gramado ainda no começo do jogo contra o Racing de Ferrol, pela segunda divisão da Espanha, e gerou preocupação.

Ele “nasceu de novo” após a equipe médica usar o desfibrilador duas vezes em campo. Em entrevista ao AS, o sérvio contou que sentiu que estava “se perdendo”, mas que teve a impressão de que tudo durou um segundo e levantou querendo voltar para a partida.

“Fiquei por três minutos e meio em campo praticamente morto, sem pulso. Para mim, foi tudo como um segundo. Quando caí, levantei-me e pensei: ‘O que aconteceu comigo? Acho que alguém me bateu’. Mais tarde, eles me disseram que eu estava cerca de sete minutos sem consciência e três minutos em parada cardiorrespiratória.”, disse Gudelj.

Que ainda comentou. “Quando me levantei, comecei a empurrar e dizer às pessoas que não havia nada de errado comigo. Foi um momento muito raro na minha vida. Senti que estava me perdendo e entrando em um túnel que ficava cada vez menor e mais escuro. Dragi Gudelj, ao Diário AS”

“Até o momento em que eu me levantei na ambulância e o médico disse: ‘Dragi, você tem que se acalmar porque você teve uma parada cardíaca’. Naquele momento, meu mundo parou e todas as minhas dúvidas começaram. Não vou voltar a esquecer aquilo na minha vida”, disse ainda o ex-jogador.

O sérvio se recuperou, em menos de seis meses já estava de volta à ação e tudo parecia resolvido, até que teve o segundo episódio e precisou pendurar as chuteiras. Ele havia realizado uma cirurgia para implantar um CDI (cardioversor desfibrilador implantável) no coração -assim como o dinamarquês Christian Eriksen- e vinha jogando normalmente, mas voltou a ter uma parada cardíaca em campo em dezembro daquele ano.

Dragisa Gudelj também relatou que ainda poderia dar mais em campo. “Meu coração não poderia dar mais, essa é a realidade. Da primeira vez, não tive medo nenhum, eu queria ir para o campo, treinar, jogar. D depois da segunda vez eu tive medo até de levar uma vida normal. Tinha medo de morrer diariamente. A mudança foi tão grande.”

“Na segunda vez, durante aqueles dez segundos, eu senti: ‘Estou morrendo, estou deixando este mundo’. Naquela época, eu não achava que o desfibrilador iria salvar minha vida e eu estava morrendo. Eu disse: ‘É isso’. E em dez segundos toda a minha vida passou na minha frente. Dragi Gudelj, ao Diário AS”, finalizou o sérvio.

O que mais ele disse

Aposentadoria precoce

“Para um jogador de futebol, deixar o futebol é um golpe muito, muito, muito forte e dói muito. Ainda mais quando você está no meio da carreira e tudo está indo bem”.