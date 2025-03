Ex-jogador do Real Madrid, Javier Dorado morre aos 48 anos

O mundo do futebol se despediu de Javier Dorado, ex-lateral do Real Madrid, que faleceu na última quinta-feira (27), aos 48 anos. A causa da morte foi uma longa luta contra a leucemia, diagnosticada em 2022, conforme reportado pela imprensa espanhola.

Em um gesto de respeito e solidariedade, o Real Madrid emitiu um comunicado oficial expressando seu pesar pela perda do atleta. “O Real Madrid C.F., junto ao seu presidente e diretoria, lamenta profundamente o falecimento de Javier Dorado, jogador revelado nas categorias de base do clube e que integrou a equipe principal entre 1999 e 2000. Nossas sinceras condolências se estendem à família, amigos e ex-companheiros de equipe”, diz a nota.

A instituição ainda ressaltou as conquistas de Dorado durante seu tempo no clube, destacando sua participação na conquista da oitava Liga dos Campeões da história do Real Madrid, realizada em Paris no ano 2000. A nota conclui: “Javier Dorado faleceu aos 48 anos. Descanse em paz”.

Além de sua passagem pelo Real Madrid, Dorado também defendeu as cores de outros clubes importantes no cenário do futebol espanhol, como Salamanca, Rayo Vallecano, Sporting Gijón, Mallorca e Atlético Baleares.