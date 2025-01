Ex-jogador da Inter é detido por suspeita de envolvimento com tráfico

Na última sexta-feira (24), o meio-campista Radja Nainggolan fez sua estreia pelo Lokeren, da segunda divisão belga, marcando um gol no empate contra o Lierse K. Porém, o que parecia ser um bom começo de trajetória no clube belga acabou sendo ofuscado por um acontecimento inesperado. Na manhã de segunda-feira (27), o jogador foi detido pela polícia belga, acusado de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas, especificamente relacionado ao contrabando de cocaína proveniente da América do Sul, com entrada no porto de Antuérpia.

A investigação, conduzida pela Polícia Judiciária Federal de Bruxelas, revelou um esquema de criminalidade organizada, e o procurador Julien Moinil confirmou a prisão do jogador, mas destacou que as investigações ainda estão em andamento. “Podemos confirmar que o futebolista está privado de sua liberdade no contexto deste caso. Uma vez que ainda estão a decorrer interrogatórios, e em conformidade com a presunção de inocência, não falaremos mais sobre”, afirmou Moinil.

Simultaneamente à detenção de Nainggolan, cerca de 30 buscas foram realizadas em Antuérpia e Bruxelas. Essas operações fazem parte de um inquérito mais amplo sobre criminalidade organizada. Vale lembrar que este não é o primeiro incidente legal envolvendo o jogador. Em outubro de 2022, Nainggolan foi preso por dirigir sem carteira de motorista, um documento que havia sido suspenso após uma série de infrações, incluindo dirigir alcoolizado e excesso de velocidade.

Radja Nainggolan se destacou por suas passagens de sucesso por Roma e Inter de Milão, acumulando 203 partidas e marcando 33 gols pela Roma, e jogando 41 partidas pela Inter, com sete gols e três assistências. A atual situação levanta questões sobre seu futuro no futebol e sobre as possíveis consequências legais de suas ações.

Até o momento, o Lokeren não se pronunciou oficialmente sobre o caso.