Ex-Internacional é considerado culpado em caso de abuso sexual

O lateral Hugo Mallo, ex-Internacional, foi considerado culpado pela Justiça espanhola pelo crime de abuso sexual a uma mascote ocorrido em 2019, quando ainda jogava pelo Celta de Vigo. Ele terá de pagar uma multa.

O defensor se aproveitou do momento de cumprimento à mascote para colocar a mão por dentro da fantasia de periquito que ela trajava e assim conseguir tocar seus seios.

Hugo foi condenado a pagar uma multa de 10 euros por dia (R$ 62,25 na cotação atual) durante 20 meses e a indenizar a vítima com mil euros (R$ 6,25 mil) por danos morais. A sentença foi divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Tribunal Penal número 19 de Barcelona

A defesa do jogador alegava que ele era inocente e não havia cometido nenhum tipo de ato ilícito com a funcionária do Espanyol.

Mallo atualmente joga no Aris de Salônica, de Grécia. Antes de defender o Inter, entre 2023 e 2024, ele só havia defendido o Celta de Vigo, clube pelo qual foi revelado.