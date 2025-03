Ex-Flamengo entra na lista dos melhores atacantes do mundo

O atacante Guilherme Bala, que atualmente defende o Shabab Al-Ahli nos Emirados Árabes Unidos, está vivendo uma temporada excepcional desde sua saída do futebol brasileiro. Em um total de 31 partidas, o ex-jogador do Flamengo conseguiu marcar 8 gols e fornecer 11 assistências, evidenciando seu talento e versatilidade em campo.

Recentemente, o CIES Football Observatory divulgou uma lista dos 100 melhores atacantes versáteis do mundo, na qual Guilherme Bala conquistou a impressionante 35ª posição com uma pontuação de 77,6. Esta seleção é liderada pelo francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, seguido pelo jovem Lamine Yamal do Barcelona e Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que completa o top 3.

Vini Jr., estrela do Real Madrid, é o primeiro brasileiro na lista, ocupando a quarta posição. Guilherme Bala se destaca ao estar à frente de renomados jogadores internacionais como Rodrygo (Real Madrid), Son Heung-min (Tottenham), Luís Díaz (Liverpool) e Barcola (PSG).

Ao ser informado sobre sua inclusão nesta respeitável lista, Guilherme Bala expressou sua surpresa e satisfação: “Fiquei sabendo por uma publicação que me marcaram. Estava em árabe, então fui buscar me informar e realmente vi que era verdade. Estou bem feliz por estar em uma lista que leva em consideração o desempenho em campo. Isso mostra que estou fazendo um bom trabalho e poder estar entre os grandes nomes do futebol mundial é algo muito gratificante e que me deixa muito feliz”, afirmou o atleta.

Além das conquistas pessoais de Bala, seu clube, Shabab Al-Ahli, também teve um desempenho notável nesta temporada, garantindo a vitória na Supercopa dos Emirados e na Challenge Shield. A equipe atualmente lidera a UAE Pro League com uma vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado, destacando-se como uma das forças dominantes do futebol local.