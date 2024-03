Ex-estrelas de reality shows ganham seus próprios programas

De acordo com um estudo divulgado pela Mindminers em 2022, os reality shows são consumidos com frequência por 25% dos brasileiros e por pelo menos três vezes na semana por 56% da população. As produções são consideradas uma vitrine da vida real e permitem a interação dos telespectadores por meio de votos e redes sociais, o que leva o assunto para além da televisão, ganhando espaço na internet.

No Kwai, não é diferente, o app de criação e compartilhamento de vídeos já reúne muitos perfis e conteúdos relacionados ao mundo dos realities. Para consolidar ainda mais essa audiência, a plataforma anuncia a chegada do ‘Papo Reto’, projeto que conta com parceria com alguns dos ex-participantes de reality shows do país, que ganharam seus próprios talk shows no aplicativo para falar sobre os programas de confinamento em seus perfis oficiais.

O time de ‘Papo Reto’ é formado pela apresentadora e jornalista Ana Paula Renault, que criou bordões e protagonizou discussões quando ficou confinada em 2016. O médico e influenciador digital Fred Nicácio, que em 2023 entrou duas vezes em realities e protagonizou memes devido às suas falas marcantes. Além do influenciador Rodrigo Mussi, que em 2022 só pensava em jogo e estratégia, e o paulista de origem libanesa Nizam Hayek, que já tem entrada garantida na lista de participantes mais polêmicos de reality show deste ano.

Programação completa dos programas que fazem parte do ‘Papo Reto’:

‘Bora com Niza’, com Nizam Hayek – Toda terça-feira, às 22h15

‘Habla com Fredão’, com Fred Nicácio -Toda terça-feira, às 19h10

‘Olha Ela!’, com Ana Paula Renault – Toda quinta-feira, às 23h30

‘Mussi de Climão’, com Rodrigo Mussi – Toda sexta-feira, às 17h

A escolha do formato de live para projetos como o ‘Papo Reto’ ocorre devido ao número desse tipo de transmissão dentro da plataforma.

No ano passado, o Kwai realizou parcerias de conteúdo com ex-participantes de realities, como a jornalista e apresentadora Rachel Sherazade, que comandou o programa ‘Fala Sherazade‘, a modelo e cantora Cariúcha com o ‘Caldeirão da Cariúcha’ e Lucas Souza com o ‘QG do Lucas Souza’. Os três foram personalidades que participaram da última edição do reality show A Fazenda.

De janeiro a fevereiro de 2024, já foram transmitidas mais de 40 lives de parceiros no Kwai, que totalizaram cerca de 25 mil horas assistidas e mais de 1,84 milhão de visualizações. Além disso, houve um crescimento de mais de 3% de publicações no aplicativo – contabilizando 4 milhões de novos conteúdos, batendo a marca de 11 bilhões de visualizações de vídeos de entretenimento ao longo desse período.