Ex-deputado Lobão diz que Maceió é governada pelo filho do rico e critica prefeito

O ex-deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Maceió Lobão (Solidariedade) disse, nesta sexta-feira (2), durante sabatina Folha/UOL, que a cidade tem que romper a lógica, segundo ele, de ser governada pelo filho do rico.

“A gente precisa romper com essa dinâmica de ser governado pelo filho do rico, pelo filho de alguém que tem sobrenome”, disse Lobão.

O pré-candidato afirmou ainda que o prefeito João Henrique Caldas (PL) tem um projeto de poder. JHC, como é conhecido, é cotado como possível candidato a governador de Alagoas em 2026, caso seja reeleito neste ano na disputa pela prefeitura.

“Ele quer se eleger governador, presidente da República, eleger a mãe vereadora, o irmão deputado federal, ele é isso, um projeto de poder. Ele está muito bem, quem está mal é o povo. No que depender de mim, a partir de 1º de janeiro, ele vai cuidar do Instagram e das rádios dele. Ele atrasa Maceió, porque não consegue atrair investimentos”, disse Lobão.

O pré-candidato do Solidariedade também criticou ações realizadas pela prefeitura na periferia de Maceió neste ano. “O que o prefeito está fazendo é tão somente uma ação normal, a poucos dias da eleição. A periferia padece”, disse.

O ex-deputado Lobão disse que se define como uma pessoa do centro no espectro político. “Sou do centro que dialoga mas que quer trazer o progresso e o avanço”, disse. “Maceió precisa de um líder que veio da base mas com experiência no legislativo para fazer as ações que os atuais gestores não fizeram.”

Lobão disse que decidiu ser candidato a prefeito após frustrações com pedidos feitos no período em que era vereador. “Cansei como vereador e deputado ver nosso pedido não ser atendido.”

Lobão disse que, se eleito, pretende ter boa relação com o governo estadual, mesmo com o governador Paulo Dantas (MDB) apoiando outro candidato, o deputado federal Rafael Brito (MDB) na eleição de Maceió.

“Dialogo com o governo do estado e a gente busca sempre dialogar com outras situações para que o avanço chegue.”

Em relação a propostas, Lobão disse que pretende instalar faixas exclusivas para motociclistas no trânsito de Maceió, como há em São Paulo, por exemplo.

Diego Sarza conduziu a sabatina, com participação dos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e João Pedro Pitombo, correspondente da Folha em Salvador.

Anivaldo Luiz, conhecido como Lobão, é cantor e compositor. Tentou pela primeira vez um cargo eletivo em 2010, na Assembleia de Alagoas, sem sucesso. Foi c andidato ainda em 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020, eleito suplente em todas. Em 2022, exerceu mandato de deputado estadual pela primeira vez após dupla vacância no governo do estado e a eleição indireta de Paulo Dantas (MDB).

Além dele, outros dois postulantes foram convidados. Na terça-feira (30), foi a vez do deputado federal Rafael Brito (MDB) ser entrevistado. O prefeito João Henrique Caldas (PL) também foi convidado, mas não quis participar.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba, São Paulo e Fortaleza. Também haverá sabatinas em outras dez cidades.