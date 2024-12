Ex-Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira assume time da Premier League

O técnico Vítor Pereira, que comandou Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro, foi anunciado nesta quinta-feira (19) como novo comandante do Wolverhampton, da Inglaterra. Ele chega para substituir Gary O’Neil, demitido no último domingo (15).

Penúltimo colocado do Campeonato Inglês, o Wolves tem apenas nove pontos conquistados em 16 partidas: são duas vitórias, três empates e 11 derrotas. O treinador português chega com a missão principal de evitar o rebaixamento da equipe.

No Wolverhampton, Vítor Pereira reencontrará o volante João Gomes, com quem trabalhou no Flamengo em 2022. Na ocasião, o meio-campista teve grande ascensão até ser vendido, em janeiro de 2023, para o clube inglês.

“Este é um momento desafiador para o clube, e queremos agradecer a Vitor por assumir esta responsabilidade. Temos total confiança em sua capacidade de nos guiar de volta aos trilhos, ao lado dos jogadores e da equipe, e todo o clube estará unido para apoiá-lo para alcançar o sucesso”, escreveu o presidente Jeff Shi.

Já comandando treinos da sua nova equipe, Vítor Pereira deve fazer sua estreia pelo Wolves neste domingo (22), fora de casa, diante do Leicester. O duelo será um confronto direto contra o rebaixamento, visto que o adversário da vez é o 17o colocado com 14 pontos.