Ex-Chiquititas, Giovanna Boscolo herda o bronze nas Paralimpíadas

A brasileira Giovanna Boscolo foi considerada a medalhista de bronze na prova do lançamento de club da classe F32 nos Jogos Paralímpicos de Paris. A mudança no pódio aconteceu após a desclassificação da polonesa Roza Kozakowska, que havia ficado com o ouro.

Giovanna foi atriz mirim e integrou o elenco da novela “Chiquititas”, onde interpretou Michelle. O UOL contou um pouco da história da atleta em matéria publicada em março. Ginasta na infância e juventude, ela foi diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa rara, aos 15 anos.

A prova do lançamento de club da classe F32 aconteceu na tarde desta sexta-feira. Giovanna terminou com a quarta marca.

O Brasil, porém, fez um protesto após a prova. Segundo a nota do Comitê Paralímpico Brasileiro, a contestação brasileira aconteceu “porque a cadeira da referida atleta polonesa foi alterada, e com uso do equipamento de forma irregular”.

Roza Kozakowska foi desclassificada. Assim, Giovanna ficou com a medalha de bronze.

Giovanna foi a quinta medalha do atletismo brasileiro. Ao longo do dia, a equipe verde e amarela já tinha conquistado três ouros, com Julio Cesar Agripino, Petrúcio Ferreira e Ricardo Mendonça, e um bronze, Yeltsin Jacques.