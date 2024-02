Ex-BBBs passaram pelo Camarote Aquarela, o mesmo que Boninho tinha uma área reservada

O Camarote Aquarela foi um dos espaços mais badalados durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Com capacidade total de até 700 pessoas em cada uma das três noites principais, recebeu algumas celebridades como dois dos eliminados desta edição do Big Brother Brasil: Juninho e Luigi. No mesmo espaço, estava Boninho em uma área que foi reservada para a Rede Globo, mas ele e os participantes do programa não se cruzaram.

Além deles, as atrizes Bárbara Bruno e Vanessa Goulart (filha e neta do casal Nicete Bruno e Paulo Goulart) também acompanharam os desfiles no Camarote Aquarela, por onde passou o empresário e Deputado Estadual Felipe Franco e sua esposa Inaê Barros, que não apenas curtiu o carnaval como também se apresentou como DJ.

O Camarote Aquarela é um projeto proprietário do Grupo TOP, com criação e produção da agência Brains Live Mkt, agência de comunicação do grupo, e tem como partners o Deputado Estadual Felipe Franco, o Bar Aurora, o Beco do Espeto e o Mahau Bar. Juntos, levam para o sambódromo de São Paulo a expertise com o entretenimento e a noite de São Paulo.

A vista privilegiada voltará a receber o público no dia 17 de fevereiro, durante os desfiles das campeãs e, mesmo antes de saber quem são as vencedoras e a ordem dos desfilhes, os ingressos já estão se esgotando. No palco do espaço, se apresentarão DJ Levi de Paula, Bloco Síndico, Deh Samba e DJ Meyer.

Serviço

Camarote Aquarela

Datas: 17 de fevereiro de 2024.

Horário: das 19h às 7h.

Local: Setor B do Sambódromo do Anhembi

Valores do último lote:

Dia 17 (Desfile das Campeãs): R$ 600 para acesso ao camarote; ou R$ 1.000 consumíveis.

Informações e vendas: https://www.ingresse.com/camarote-aquarela

Programação

17/02/2024 – sábado: DJ Levi de Paula, Bloco Síndico, Deh Samba, DJ Meyer