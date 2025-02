Ex-BBB sugere inovações para aumentar competitividade no BBB25

A dinâmica do Big Brother Brasil 25 tem gerado debates acalorados entre os fãs do reality show, especialmente em relação à falta de movimentação entre os participantes. A ex-participante Tina Calamba, que fez parte do BBB23, compartilhou suas preocupações sobre a atual temporada, caracterizando-a como “estagnada” e propôs soluções para intensificar a competição.

Tina sugeriu que a produção do programa implementasse um relógio no ambiente da casa, que mostrasse em tempo real a diminuição do prêmio em dinheiro. “É essencial criar uma pressão visual que lembre constantemente os participantes de que estão competindo por um prêmio significativo”, disse a modelo. Para ela, essa medida poderia estimular os confinados a manterem o foco nas estratégias de jogo, lembrando-os da importância da vitória.

Além da proposta do relógio, Tina também defendeu uma redução nos privilégios dos participantes, incluindo o acesso limitado a guarda-roupas e alimentos, tanto no grupo VIP quanto no grupo Tá com Nada. Essa mudança teria como objetivo, segundo a ex-BBB, “promover o caos” e incentivar uma abordagem mais agressiva e competitiva entre os jogadores.

No decorrer da conversa, Tina fez elogios à postura de Vinícius, parceiro de Aline no jogo, ressaltando sua capacidade de sempre trazer à tona a relevância do prêmio. “Eu valorizo quem tem uma mentalidade voltada para o dinheiro”, afirmou. Contudo, sua percepção sobre Aline evoluiu ao longo da competição. Inicialmente otimista quanto ao potencial da sister, Tina agora acredita que o relacionamento dela com Diogo tenha prejudicado suas táticas de jogo. “Esse envolvimento amoroso não está trazendo benefícios”, concluiu.