Ex-BBB Petrix Barbosa doa ingresso para família de Julia Soares, finalista nas Olimpíadas

A família de Julia Soares, ginasta estreante nas Olimpíadas, conseguiu ver sua classificação para a final na trave devido a uma generosidade do ex-BBB Petrix Barbosa. Os pais da atleta estavam na porta do estádio tentando conseguir ingressos, quando o também ginasta ofereceu um.

Os pais, Jackson e Fabiana, um casal de tios e a irmã, Giovana foram a Paris apoiar Julia, mas nem todos tinham ingressos para a disputa. Eles contaram que ganharam um cartaz que dizia “Eu preciso de ingressos”, em francês. Foi quando uma pessoa parou e ofereceu um ingresso que tinha “sobrado”. Era o ex-ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa, segundo eles.

“Ele viu a gente na porta do ginásio e perguntou se a gente estava sem ingresso. Minha filha disse que sim e ele deu um ingresso para ela, e ela pôde ver a competição do lado da trave, justo onde a Julia se classificou”, disse Jackson Soares ao UOL.

Fabiana explicou que nem todos os membros tinham ingressos: “Quando abriu a venda de ingressos, a gente tentou comprar, mas não conseguiu. E mais recentemente estava muito caro. Aí o COI abriu a venda para os atletas, dois por atleta, e o preço era mais acessível, porque tinha lugares que não estavam mais disponíveis no site”.

Após a família de Julia agradecer publicamente ao ex-ginasta, ele recebeu elogios nas redes sociais. “Gigante a sua atitude”, comentou um usuário do Instagram. “Você é um menino de ouro”, mais um. “Que gesto nobre”, escreveu outro.

Petrix foi campeão da ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, e vice nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá. Ele ganhou projeção midiática após participar do BBB 20 e teve passagem marcada por polêmicas.

O ginasta foi acusado de assédio contra Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante o programa. A intimação foi recebida pela TV Globo na véspera do paredão que o eliminou do programa com 80,27% votos.