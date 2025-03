Ex-BBB Alane vaza conversa com a Globo e revela futuro como atriz em novelas: ‘Muito’

Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil 24, compartilhou recentemente suas ambições de atuar em uma novela da Rede Globo, revelando que sua carreira como atriz está em plena ascensão. Em uma conversa reveladora, a influenciadora mencionou que conversas sobre possíveis oportunidades na emissora estão em andamento, embora não tenha fornecido detalhes específicos.

Durante uma entrevista concedida à repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, Alane expressou sua determinação em se dedicar integralmente à sua formação artística. “A carreira artística como atriz sempre foi meu foco principal. Minhas aulas na Casa das Artes de Laranjeiras foram retomadas, e continuo investindo no meu aprendizado no teatro. Desde 2018, venho me preparando para quando essas oportunidades aparecerem. Quero estar completamente preparada para oferecer o meu melhor”, declarou.

A ex-BBB insinuou que seu sonho pode estar mais próximo da realidade do que nunca: “Às vezes, existem conversas com a Globo, mas não posso compartilhar muitos detalhes ainda. Se Deus quiser, em breve vocês poderão me ver nas telinhas!”

Em relação à sua agenda profissional, Alane expressou satisfação por estar sendo cada vez mais solicitada: “Estou vivendo um fluxo intenso de trabalho. Desde o Carnaval no Rio, não tenho tido tempo para descansar. Recentemente estive em Belém a trabalho e agora estou aqui. Estou muito grata! A correria faz parte da minha vida e eu realmente gosto disso”.

Além de seus planos profissionais, a influenciadora também abordou o tema de sua relação com o ator José Loreto, com quem teve um breve romance recentemente. “Eu sei que ele está por aqui; já o vi e conversei com ele. Somos amigos e está tudo bem entre nós!” afirmou Alane. Ela ressaltou que a amizade é sua prioridade no momento: “Estou focada no meu trabalho e levo isso muito a sério. Ele é uma pessoa muito querida para mim e os romances podem surgir em qualquer lugar. Estou feliz por estar aqui, mas vou voltar amanhã e nem teria tempo para ficar mais”, concluiu a artista.