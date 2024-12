Ex-bailarina Natacha Horana tem habeas corpus negado

Na última quinta-feira (19), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) negou um pedido de habeas corpus para Natacha Horana , ex-bailarina do programa Faustão, que se encontra presa pela associação criminosa . A decisão foi proferida pelo desembargador Glauber Rêgo , que justificou a manutenção da prisão preventiva com base na robustez das provas coletadas durante as investigações. O despacho enfatiza que uma medida é necessária para garantir a ordem pública.

As investigações apontam para a existência de uma suposta organização criminosa envolvida em atividades como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Natacha teria movimentado cerca de R$ 15 milhões ao longo de dez anos, utilizando esses recursos para financiar viagens, pesquisas e adquirir itens de alto valor, como relógios e colares. Esses bens foram alvo de busca e apreensão em sua residência na zona sul de São Paulo.

Em resposta à prisão, a defesa de Natacha afirma que a inclusão de sua nas investigações é infundada e alega que ela não teve participação em qualquer atividade ilícita . A defesa classifica a prisão como “abusiva e injustificada” , argumentando que Natacha acabou de conhecer uma pessoa que está sob investigação há anos, o que não implica em culpabilidade.

Este caso levanta questões importantes sobre a aplicação da lei e os direitos dos acusados, especialmente quando se trata de figuras públicas. A repercussão da prisão de Natacha Horana destaca a complexidade do sistema judicial brasileiro e o desafio em equilibrar a segurança pública com as garantias individuais. Assim, o desdobramento desse caso deve ser acompanhado com atenção, tanto pela sociedade quanto pelos profissionais do Direito.