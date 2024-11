Ex-bailarina do Faustão é presa por lavagem de dinheiro e suposto elo com crime organizado

Natacha Horana, ex-bailarina do programa dominical de Fausto Silva na Globo, enfrenta sérios desafios legais após ser presa em São Paulo. Aos 33 anos, ela é acusada de lavagem de dinheiro e possível envolvimento com organizações criminosas. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do estado, que contou com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Os advogados de Natacha Horana apresentaram um pedido de habeas corpus, mas a Justiça negou. Atualmente, eles buscam uma solução junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Edson Fachin ainda não julgou o caso. Enquanto isso, Natacha permanece detida.

A prisão ocorreu em sua residência na zona sul de São Paulo, e durante a operação foram apreendidos diversos itens, incluindo quatro celulares, um notebook, câmeras fotográficas, e R$ 119.650 em espécie. Um Mercedes-Benz C300 também foi confiscado, com Natacha alegando que o veículo era emprestado.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou as acusações e mencionou que o caso foi registrado como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Natacha enfrenta problemas com a lei; em 2020, ela foi detida em Balneário Camboriú por desacato e agressão após denúncias de uma festa clandestina durante o lockdown.

Este caso levanta questões sobre as consequências legais enfrentadas por figuras públicas e os desafios dos advogados na defesa de clientes em situações complexas como esta. A sociedade aguarda desdobramentos e esclarecimentos adicionais sobre o envolvimento da ex-bailarina nas atividades investigadas.