Ex-bailarina do Faustão é detida por envolvimento com facção criminosa

A Polícia Civil de São Paulo realizou a prisão preventiva de Natacha Horana, ex-integrante do balé do programa do Faustão, sob suspeita de envolvimento em atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, durante a operação, foram encontrados em posse de Natacha aproximadamente R$ 119.650 em espécie. Além disso, um veículo, bolsas de luxo e outros itens valiosos foram apreendidos pelas autoridades. Esses bens serão encaminhados ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, responsável pela emissão do mandado judicial.

A defesa da acusada tentou obter sua liberdade por meio de um pedido de habeas corpus, contudo, a solicitação foi indeferida pela Justiça.